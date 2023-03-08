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王建煊要和平統一救台灣 台灣基進：適合當中國哈巴狗

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
84歲的監察院前院長王建煊宣布參選總統，他今天接受廣播專訪時展示自己的多本著作。記者蘇健忠／攝影
84歲的監察院前院長王建煊宣布參選總統，他今天接受廣播專訪時展示自己的多本著作。記者蘇健忠／攝影

監察院前院長王建煊宣布參選2024年總統，他聲稱台灣最需要的就是和平統一，台灣基進黨主席王興煥今天表示，台灣如果接受統一就是送入集中營，台灣應該站在民主陣營，而非成為極權國家的「狗肉」，如果沒有任何反抗意志，王建煊當中國狗就好，不用在台灣選總統。

台灣基進上午舉行「真壞政黨甘淪中國統戰傳聲筒，台灣政府別作國際抗中豬隊友」記者會，王興煥會後受訪時說，王建煊是順著中國的帝國邏輯，然而台灣如果接受統一，未來就是送入集中營。

王興煥說明，台灣基進要向社會表達「爭取獨立是台灣的基本權利，也是基本的民族尊嚴」，中國惡鄰一直將台灣視為禁臠，如果台灣要爭取獨立，只要不接受統一，便不放棄打台灣，所以問題出在中國。

王興煥還說，王建煊就是順著中國的帝國邏輯，邏輯是要接受統一才不會被打，台灣基進不接受統一，而是要求獨立，「如果中國因此打我們，我們就備戰作戰」。

台灣基進台南市議員李宗霖質疑，如果王建煊的說法成立，難道台灣要當中國的狗肉，民主與極權的差別在於，當台灣被中國併吞時，「台灣連當寵物狗的權利都沒有」，台灣基進的年輕人應當極力留在民主陣營，王建煊如此配合極權思維的老人，比較適合去當中國哈巴狗。

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺則指出，王建煊認為沒有統一的聲音就有機會武統台灣，事實上是邏輯有問題。

楊佩樺認為，所有人都知道什麼時機，中國會加深武統台灣的機會，當台灣表現出投降示弱的態度，敵人就會認為台灣好打，如果連一點反抗的態度都沒有，「王建煊當狗就好，不用在台灣選總統」。

王建煊

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