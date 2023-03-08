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影／曹興誠：習近平讓文革時的殭屍病毒復發
聯電創辦人曹興誠今參加信民兩岸研究協會大會時表示，大陸文革時期宛如殭屍病毒，多少人六親不認，鬥爭撲殺黨所不喜歡的人，中國國家主席習近平上台後讓昔日文革時的殭屍病毒復發，重新走回不顧民意的道路。
曹興誠指出文革時期讓中國人處在人間煉獄，彼此互相殘殺鬥爭，後來靠著改革開放投奔西方，靠著西方投入多少技術、人才進中國，台商、港商、美商等大筆資金進中國後讓大陸慢慢富裕起來，但是習近平上台後重新走回不顧民意的道路，宛如殭屍病毒復發。
曹興誠也抨擊最近共產黨說「台灣政府就是中國領土」，這說法沒有邏輯，台灣在國際上屬於誰的，從中美建交公報、開羅宣言、舊金山合約等文件加起來，都不足以說台灣二戰後主權真正的歸屬，反而台灣民主的發展，讓台灣人擁有台灣主權，不屬於任何人。
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