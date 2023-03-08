影／曹興誠：習近平讓文革時的殭屍病毒復發

聯電創辦人曹興誠今參加信民兩岸研究協會大會時表示，大陸文革時期宛如殭屍病毒，多少人六親不認，鬥爭撲殺黨所不喜歡的人，中國國家主席習近平上台後讓昔日文革時的殭屍病毒復發，重新走回不顧民意的道路。

曹興誠指出文革時期讓中國人處在人間煉獄，彼此互相殘殺鬥爭，後來靠著改革開放投奔西方，靠著西方投入多少技術、人才進中國，台商、港商、美商等大筆資金進中國後讓大陸慢慢富裕起來，但是習近平上台後重新走回不顧民意的道路，宛如殭屍病毒復發。