經濟學人指民眾未準備好對抗中國 民進黨團聲稱有信心

經濟學人兩岸特派員蘇奕安今天指出，台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，民進黨團對台灣人民的團結意識有信心，反倒是國民黨不斷阻礙台灣在國防方面做健全的準備。

蔡英文總統去年宣布義務役恢復為1年，她當時聲稱這是「無比困難的決定」，經濟學人兩岸特派員蘇奕安今天指出，這個決定不應該這麼難，但是卻反映一個事實，「台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略」。

民進黨立法院黨團上午舉行「未出世到呷百二，人人都能領6000」記者會，洪申翰受訪時說，民進黨團對台灣人民的團結意識有信心，「對台灣人民面對外界威脅的團結意志，我們絕對有信心」。

不過，洪申翰說，國內還是有部分人士不斷地進行分化，甚至唱衰台灣，尤其是國民黨在內的部分政黨，每當政府要在國防、反滲透與動員方面做準備時，他們卻想用各種方式阻礙台灣在這方面做健全的準備。

洪申翰呼籲，台灣面對外界潛在的侵略危機，國民黨不該再用過去的態度，而是要跟政府共思如何在政治、社會或經濟方面做最完整的準備。

洪申翰認為，經濟學人的報導可以看作是一個提醒，但是台灣還是要向國際社會發出清楚的聲音，「我們願意做最完整的準備，希望爭取更多國際社會的支持與幫助」，尤其台海危機不是中國的內政問題，而是全世界經貿與地緣政治的大事之一。

民進黨立委劉世芳表示，台灣是民主法治與自由的社會，面對不同的聲音當然都會尊重，但是當台灣面臨有侵略的威脅，或者是有人企圖利用其他方式把台灣變成中國的一部分，相信人民的聲音跟反抗意識就會浮現。

劉世芳舉例，政府去年提出恢復1年的兵役政策，選舉前大家都說根本不可能發生，但是當政府把它變成政策、對外宣布後，全台灣支持的人高達70%，在在顯現台灣人民的意志非常強烈。

另外，有關美國眾議院議長麥卡錫將與蔡英文總統在美國會面，洪申翰表示，北京不管怎麼樣都會被觸動敏感神經，這不是一件讓人很新奇的事情，台灣用正常、健康的方式跟國外交朋友，這些都是很正常的往來。

劉世芳則說，這項消息有待外交部與總統府進行確認，但是在規劃行程的過程當中，每次台灣做任何動作，只要中國不滿意或者想要進行大內宣，「他們都會說三道四，我覺得我們不必理會」，因為台美關係堅若磐石。

劉世芳強調，台灣有台灣的法律，美國也有美國的法律，雙方按照法律賦予的方式進行溝通跟交流，而任何一位美國議員想要到哪個地方訪問，這些都是他們自己的權利跟旅行上面的自由，民進黨團予以尊重。