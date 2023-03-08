面對中國威脅台灣人民已經麻木？ 陳建仁：相信台灣人民有足夠警覺

行政院長陳建仁上午在衛福部次長周志浩、行政院發言人羅秉成陪同下出席「2023 NEXT ROUND我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動記者會。

對於《經濟學人》指出，面對中國的威脅，台灣人民已經麻木，台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略。陳建仁表示台灣在蔡英文總統領導之下，加強國防、國艦國造及延長義務役期為一年，並且加強軍事的訓練，我們藉此使得台灣的國土防衛能力不斷地在增加，強調相信台灣人民有足夠的警覺，足夠的決心來捍衛我們的自由民主法治，還有人權的普世價值。 行政院長陳建仁（中）上午在行政院發言人羅秉成（左）陪同下出席「2023 NEXT ROUND我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動記者會，會前受訪針對勞保的財務缺口，表示「明年會努力編列1000億元撥補預算」加強撥補，讓勞工安心工作。記者蘇健忠／攝影 行政院長陳建仁（中）上午在衛福部次長周志浩（右）、行政院發言人羅秉成（左）陪同下出席「2023 NEXT ROUND我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動記者會，會前受訪針對《經濟學人》指出，面對中國的威脅，台灣人民已經麻木，台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略。陳建仁表示，相信台灣人民有足夠的警覺，足夠的決心來捍衛我們的自由民主法治，還有人權的普世價值。記者蘇健忠／攝影