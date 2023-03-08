面對中國威脅台灣人民已經麻木？ 陳建仁：相信台灣人民有足夠警覺
行政院長陳建仁上午在衛福部次長周志浩、行政院發言人羅秉成陪同下出席「2023 NEXT ROUND我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動記者會。
對於《經濟學人》指出，面對中國的威脅，台灣人民已經麻木，台灣還沒決定如何及是否對抗中國侵略。陳建仁表示台灣在蔡英文總統領導之下，加強國防、國艦國造及延長義務役期為一年，並且加強軍事的訓練，我們藉此使得台灣的國土防衛能力不斷地在增加，強調相信台灣人民有足夠的警覺，足夠的決心來捍衛我們的自由民主法治，還有人權的普世價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言