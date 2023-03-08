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蔡英文將出訪過境美國 總統府：各單位正在籌備

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統。記者余承翰／攝影

蔡英文總統將出訪中美洲並過境美國，但總統府及外交部尚未對外證實。總統府發言人林聿禪今天表示，總統的出訪行程以及過境安排，原本就行之有年。目前各單位正在就相關計畫進行溝通與籌備，相關行程的規畫，將在定案後適時向各界說明。

英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計畫與蔡總統在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

據悉，蔡總統預計訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，過境加州時，除與麥卡錫會晤，也將在雷根圖書館發表演說。雖然總統府及外交部都沒有對外證實相關傳言，但蔡總統出訪規畫的確已經箭在弦上，且很快就會成行並宣布相關安排，我方先遣團隊已經到美國進行溝通，確保蔡總統的過境訪美行程能夠順利。

另據了解，雖然之前外界猜測蔡總統是否可能單獨訪美，但為了保持「零意外」，這趟出訪以「保守模式」規畫，因此才安排在出訪中美洲邦交國途中過境美國，對於我方及美方來說，都是避免刺激中國的方式。

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