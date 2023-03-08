和統就有談判空間！ 王建煊提參選主張

「和平統一才是保持台灣現狀的方式！」前監察院長王建煊8日接受資深媒體人黃暐翰專訪時宣布參選2024年總統大選，他將以「和平統一」為競選主軸。他強調，中國一旦武統台灣，台灣就沒有任何話語權，一切言論或選舉自由都將喪失，但透過和統對談的方式，可以爭取到更多的談判空間。

王聖人出馬參選

主持人黃暐翰在廣播節目中表示，本次邀請到前監察院長、前財政院長，更有「王聖人」之稱的王建煊受訪。王建煊謙虛回答說，並非孔夫子的「聖」人，而是「剩」下來的人。

黃暐翰提問，王建煊決定參選2024的總統大選，是否會爭取政黨提名？王建煊說，此次不會代表新黨參選，而是以無黨籍投入總統選戰。選總統是因為看不下去台灣不斷向下沉淪，兩岸馬上開戰，台灣就要完蛋了。

和平統一救台灣

他強調，如今國民黨堅持九二共識，「不統不獨」，民進黨則是「一直獨、一直獨」，但其實兩岸若能「和平統一」不僅對兩岸好，也對整個世界都好，所以他才跳出來選總統，並提倡「和平統一」。王建煊坦言，「選得上很好，選不上也盡力了，結果都會交給上帝」。

「我吃台灣米、喝台灣水，我絕對對得起台灣人民。現在台灣要完蛋了，才會決定跳出來選，」王建煊表示，自己在公職期間，一心想著國家人民，做得也不錯，曾被評選為全亞洲最佳財政部長，現在也有信心成為「亞洲最佳總統」。

黃暐翰拋出「真的會參選到底嗎？」的問題，並談到無黨籍參選需要至少28萬的公民連署，是否有在準備？王建煊回應說，當然要會進行公民連署，如果達不到連署票數的話，也不用談參選總統，所以他當然有信心能拿到總統候選人的入場券。

和統才有談判空間

針對國內強烈反對統一的聲浪仍強的狀況，王建煊說，這是因為台灣人在民進黨長年教育下，已經養成「我是台灣人」的觀念，儘管覺得中國不錯，但還是認為一邊一國，這其實是不對的。

他指出，國防部說中共如果攻台，台灣只能撐7天，如果沒有美國援助，中國很快就能武統台灣，屆時台灣就沒有講話的空間。王建煊說，「所以要透過和平統一的方式，爭取更多的談判空間，保留台灣現有的生活模式」。

減國防、補勞保

王建煊說，如果他成功當選總統，第一年就會邀集各界人士，成立統一特別小組，與中國進行談判條件，並讓民間反應意見，納入各黨派的聲音，讓中國與台灣都能充分反映彼此的意見。他相信，「透過和平統一，可以要到很多東西，如民主選舉，新聞媒體自由等，這些重要的生活方式都可以得到保證」。

至於內政問題，王建煊說，既然以和平統一作為競選主軸，將會逐漸切割與美國的關係，可減少將近1兆美金的軍購，如此一來國防預算就能大幅減少，把部分經費挹注於即將破產的勞保制度。

他說，和平統一的談判過程中，也能爭取到中國的大量投資，讓台灣的經濟更加發達，提高民眾的薪資水平。此外，王建煊也強調，希望把國有土地釋出，政府拿錢老人居，蓋完交給民間經營、「公辦民營」，來照顧孤苦無依的老人。

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