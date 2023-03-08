王建煊參選總統喊台灣快完蛋 民進黨團：違反主流民意

監察院前院長王建煊昨天宣布參選2024年總統，參選的理由是因為「台灣快完蛋了」，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，民進黨團尊重每位國人參選的權利，但是王建煊的政治主張跟對台灣現在的理解違反主流，絕對不是台灣現在的主流民意。

民進黨立法院黨團上午舉行「未出世到呷百二，人人都能領6000」記者會，鄭運鵬受訪時說，不管王建煊是要參選總統、立委還是縣市長，民進黨團尊重每位國人參選的權利，不管王建煊是否能夠取得候選人的資格，或者是他真的有選下去，「我們祝福他參選的決定」。

不過，鄭運鵬說，王建煊提出的主張竟然是「台灣要完蛋了」，同時間大家看到台灣的GDP經過20幾年又超過韓國，顯見全世界現在越來越重視台灣，但是就是有些奇怪的人「眼中只有中國」，他們要台灣接受中國的「一個中國原則」跟所有的條件。

鄭運鵬批評，台灣現在得到全世界的關注，我們正在成長的關鍵階段，但是王建煊卻說台灣快要完蛋了，他的政治主張非常奇怪。

鄭運鵬也說，前總統馬英九當年提名王建煊擔任監察院長，這些人的政治主張跟對台灣的理解真的是違反主流，民進黨團尊重王建煊的參選權利，但是他的政治主張跟對台灣現在的理解，絕對不是台灣現在的主流。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，任何人都有參選總統的權力，其實越多人表達不同的意見，正是台灣多元聲音的特色，但是統一不是台灣主流民意的選項，面對中國各種不同的滲透與侵犯，台灣必須要有一定的警覺心。

洪申翰說，台灣的政治人物不應該跟中國有過度親密的唱和，或者是跟中國有沆瀣一氣的動作，「希望各黨派都應該要遵守這樣的原則」。

民進黨立委劉世芳指出，根據總統副總統選舉罷免法的規定，現在檯面上只有民進黨、國民黨與台灣民眾黨有資格提名總統人選，而王建煊現在是無黨籍，如果他跟他的搭擋要參選，他們必須先達到100萬人的連署。

劉世芳也說，民進黨團尊重每位中華民國國民的權利，只要年滿40歲都可以參選總統，民進黨團都予以尊重，然而站在言論自由與法治的立場上面，現在台灣的主流民意都是希望不統一，至於要如何達到實質的和平，這是所有政黨跟全國上下都要一起努力的方向。