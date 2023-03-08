傳國民黨立委提名納「戰力值」 羅智強：就一起拚戰力

南投縣立委補選國民黨候選人林明溱敗選後，傳出國民黨中央將調整立委初選機制，未來提名人選除了考量民調，也將納入提名者的「戰力值」。羅智強表示，如果有要把戰力作為重要考量的話，「我們就一起拚戰力」。

羅智強今舉辦記者會，邀請台北市議員王欣儀擔任競選總幹事，並宣布將在大安區舉辦百場客廳會。

羅智強表示，評估不只是戰力，要評估羅智強加王欣儀的戰力，還有所有支持者的戰力，國民黨現在已經要開始擬定初選人提名的辦法，這是好事，但是因為相關的細節，還沒有看到，所以如果有要把戰力作為重要考量的話，「我們就一起拚戰力」。

另外，媒體人周玉蔻日前透過臉書發文表示，她建議民進黨禮讓並說服苗博雅出戰台北大安區立委。對此，羅智強表示，雖然他跟苗博雅的政治不同，但他也確實是一個非常認真努力的市議員，所以對於任何的對手，他都會保持尊重、祝福，因此，如果苗博雅要投入大安區的立委選舉的話，他會表達鄭重的祝福。