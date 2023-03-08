王建煊批國民黨不統不獨 侯友宜：中華民國是我們國家

監察院前院長王建煊宣布參選總統，主張「和平統一救台灣」並批評國民黨對兩岸立場是「不統不獨」。新北市長侯友宜今日受訪說，「中華民國是我們的國家、台灣是阮的厝」，讓國家人民生活更安定才是目標。

侯友宜今日上午主持市政會議，被問及王建煊不支持國民黨，是因為兩岸立場「不統不獨」。侯說，「中華民國是我們的國家、台灣是阮的厝」在這塊土地生活的人，不分你我、族群，大家要通力合作，讓人民生活更安定才是目標。

而針對王建煊要參選總統，侯僅表示每個人對自己的生涯規劃，都給予尊重。

另外，有媒體問及南投立委補選失利，國民黨北市議員李柏毅稱侯友宜「沒責任也有責任」。侯友宜說，面對所有聲音都心存感激，一起面對、一起共同承擔，謝謝大家的指教，最重要的面對大家的角色，好好做事；北市前議員羅智強也說，民眾對於侯有很多期待，只說侯侯做代誌已經不夠。侯友宜表示，自己工作43年過程中，都是一步一腳印好好做事，把握當下，希望明天會比今天會更好，這才是目標。