快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

經典賽官網選各國最佳球員 中職MVP關注度勝過張育成

確定不與羅智強競爭大安區立委 王欣儀擔任競選總幹事

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
羅智強今舉辦記者會，邀請王欣儀擔任競選總幹事，並宣布將在大安區舉辦百場客廳會。圖／羅智強辦公室提供
羅智強今舉辦記者會，邀請王欣儀擔任競選總幹事，並宣布將在大安區舉辦百場客廳會。圖／羅智強辦公室提供

台北市前市議員羅智強與台北市議員王欣儀都曾傳出有意角逐大安區立委，羅智強今舉辦記者會，邀請王欣儀擔任競選總幹事，並宣布將在大安區舉辦百場客廳會。此舉意即王欣儀不參加大安區立委初選，王欣儀表示，經過非常煎熬的思考後，她決定「做出放下小我，以大局為重」，與羅智強合作、協助對方參選。

羅智強表示，王欣儀這次不參加這屆的國民黨大安區立委初選，就像他過去要選桃園市長時，選擇「成全」對方，如今換王欣儀「成全」他，因此他承諾等下一次王欣儀選議員，他就當王欣儀的競選總幹事。

王欣儀表示，她決定不參加這屆的國民黨大安區立委初選，畢竟持續在地深耕經營服務了20多年，眾多的支持、鼓勵與期待，原本自然是打算參選的；但經過非常掙扎、煎熬的思考後，「做出放下小我，以大局為重」，與羅智強合作、協助對方參選的艱難決定。

王欣儀表示，藍軍現階段最大的目標，是要2024能政黨輪替，而羅智強是藍軍內少數擁有強大空戰能力、能與民進黨抗衡的戰將。在羅去桃園選市長無法獲得初選、民調機會後，仍大力支持輔選張善政，成功幫忙贏回桃園市執政權，這是戰功。

王欣儀表示，所以羅智強如今既然已確定選擇回到大安區參選立委，就是背水一戰、關係到對方的政治生涯能不能延續，眼前必須能有職務、舞台，「藍軍重回執政這一戰，不能缺少他的空戰奧援，將監督民進黨的力量極大化。」

王欣儀表示，羅智強承諾這屆立委會好好做，因此她犧牲自己的參選幫助羅智強，並擔任競選總幹事，以「強欣戰力」，結合空戰陸戰，共同為國為民、為下一代的未來，注入「強欣針」。

王欣儀 羅智強

延伸閱讀

全動法公告14天後先下架 羅智強：騎虎難下在找台階

拜訪過韓國瑜 羅智強：他對我參選大安區表示鼓勵

影／藍營南投失利要推非綠聯盟？ 羅智強：給朱立倫時間

停辦228追思會？ 羅智強：蔡英文家族是威權得利者

相關新聞

立委轟台灣成詐騙天堂 唐鳳：個資外洩當然是資安事件

數位發展部唐鳳今天出席立法院交通委員會，遭立委陳椒華和陳歐珀等輪番砲轟直指台灣已成詐騙天堂，詳細列出從內政部、IRent...

2024最新民調！侯友宜領先賴清德「差距縮小」 徐巧芯曝1關鍵

《TVBS民調中心》日前公布2024總統選舉最新民調，假設是藍綠白三腳督競逐，國民黨新北市長侯友宜支持度略減為32％、民進黨主席賴清德小幅增加至28％，而民眾黨主席柯文哲則維持21％。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，候選人要表態參選，支持者才會表態支持，因為侯友宜尚未表態，所以還沒辦法凝聚那個盤，反觀賴清德已經定於一尊，所以整個盤是凝聚的，民調就自然會上升。

2024大選這人已經失敗了 沈富雄大膽斷言：就是輸在「1件事」

九合一落幕後，許多人都開始討論2024大選的可能人選，其中副總統賴清德、新北市長侯友宜，以及民眾黨主席柯文哲都頻頻被點名。不過，前立委沈富雄指出，「柯文哲還沒有去就先敗了，因為敗在大國等距」。

外媒：麥卡錫證實今年將在美國與台灣總統見面

日前外媒金融時報（Financial Times）披露，蔡英文總統計劃四月初出訪中美洲，期間將在美國加州和紐約停留；在加...

蛋蛋危機預估到六月回穩 陳吉仲道歉：沒做好不會戀棧

缺蛋危機蔓延，雞蛋批發價從每台斤52元調漲至55元，每顆蛋增加0.3元。對於缺蛋造成人民困擾，農委會主委陳吉仲今天表示，...

麥卡錫證實將會晤蔡英文訪台？「中國管不了我去哪」

彭博資訊報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，他計劃今年在美國會見我國總統蔡英文，但強調會晤並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦