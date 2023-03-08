確定不與羅智強競爭大安區立委 王欣儀擔任競選總幹事

台北市前市議員羅智強與台北市議員王欣儀都曾傳出有意角逐大安區立委，羅智強今舉辦記者會，邀請王欣儀擔任競選總幹事，並宣布將在大安區舉辦百場客廳會。此舉意即王欣儀不參加大安區立委初選，王欣儀表示，經過非常煎熬的思考後，她決定「做出放下小我，以大局為重」，與羅智強合作、協助對方參選。

羅智強表示，王欣儀這次不參加這屆的國民黨大安區立委初選，就像他過去要選桃園市長時，選擇「成全」對方，如今換王欣儀「成全」他，因此他承諾等下一次王欣儀選議員，他就當王欣儀的競選總幹事。

王欣儀表示，她決定不參加這屆的國民黨大安區立委初選，畢竟持續在地深耕經營服務了20多年，眾多的支持、鼓勵與期待，原本自然是打算參選的；但經過非常掙扎、煎熬的思考後，「做出放下小我，以大局為重」，與羅智強合作、協助對方參選的艱難決定。

王欣儀表示，藍軍現階段最大的目標，是要2024能政黨輪替，而羅智強是藍軍內少數擁有強大空戰能力、能與民進黨抗衡的戰將。在羅去桃園選市長無法獲得初選、民調機會後，仍大力支持輔選張善政，成功幫忙贏回桃園市執政權，這是戰功。

王欣儀表示，所以羅智強如今既然已確定選擇回到大安區參選立委，就是背水一戰、關係到對方的政治生涯能不能延續，眼前必須能有職務、舞台，「藍軍重回執政這一戰，不能缺少他的空戰奧援，將監督民進黨的力量極大化。」

王欣儀表示，羅智強承諾這屆立委會好好做，因此她犧牲自己的參選幫助羅智強，並擔任競選總幹事，以「強欣戰力」，結合空戰陸戰，共同為國為民、為下一代的未來，注入「強欣針」。