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林昶佐連署調查退伍軍士官 應曉薇：保證讓他立委敗選

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐連署民進黨立委劉世芳要求相關單位調查近5年退伍軍士官的臨時提案。圖／聯合報系資料照
無黨籍立委林昶佐連署民進黨立委劉世芳要求相關單位調查近5年退伍軍士官的臨時提案。圖／聯合報系資料照

《日本經濟新聞》日前報導，稱我國退伍軍人9成赴中出賣情報，引發譁然；4民進黨立委昨臨時提案要求相關單位調查5年內退伍軍士官，無黨籍立委林昶佐也簽名連署。國民黨議員應曉薇今粗口批評「放他媽的屁的臨時提案」，退伍軍人保家衛國的情操被外媒羞辱，國會立委竟胳臂向外，在退伍軍人傷口上灑鹽。

應曉薇表示，身為中正萬華區議員，又是退伍軍人的女兒，嗆林昶佐「你又惹到我了」，選區的青年公園、中正區住有多少退役軍人、榮民，他們平日循規蹈矩，膽敢不譴責日媒，還配合侮辱軍人「舔共」，林昶佐才真是一位力爭上游的百分之百「舔官」。

應曉薇指出，林昶佐過去除了在媒體眾目睽睽下，公然當衛福部前部長陳時中開車門的泊車小弟，還罔顧萬華被指疫情破口，力挺執政黨，投下反對「公開3+11會議紀錄」還萬華公道，近日又參與連署立委劉世芳提案，要求清查退伍軍士官有無洩密情事，根本媚日辱己。

應曉薇說，對於不服兵役、只會逢迎巴結官員的林昶佐，是最沒資格批評退伍軍人。民進黨人才濟濟，何需要再次繼續禮讓這樣的人？踐踏地方、侮辱國軍、裡外不分、是非不明，「新仇加舊恨，我保證這次立委選舉就讓林昶佐苦吞敗選、讓他自食惡果」

應曉薇還嗆該提案是「放他媽的屁的臨時提案」，連內容掉字還要臨時手寫，這就是國會立委的提案水準。應說自己是軍人子弟，從小看父親日夜在外操勞，父親只說「軍人就是要把國家、老百姓照顧好」，父親晚年叮嚀要尊敬退伍軍人，尤其離鄉背景到台灣至今孤苦無依的老兵更要照顧好。

應曉薇表示，今日目睹退伍軍人遭抹黑心裡非常難過，呼籲參與烏龍提案的委員應該全體向退伍軍人公開道歉，尤其林昶佐藐視地方、侮辱國軍、根本不配擔任代表地方的區域立委，應跟中正、萬華選民道歉。

退伍軍人 林昶佐 應曉薇

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