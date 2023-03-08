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內政部：地方民意代表女性參政比例 創20年新高

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部今天指出，新一屆女性當選直轄市議員比例，皆創下近20年來新高。圖／內政部提供
內政部今天指出，新一屆女性當選直轄市議員比例，皆創下近20年來新高。圖／內政部提供

去年九合一地方公職人員選舉，內政部今天指出，新一屆女性當選直轄市議員比例分別為39.79%、縣市議員36.02%、鄉鎮市區民代表26.15%，皆創下近20年來新高，較上屆分別提升4%、3.88%及1.29%，顯見女性參政實力持續增長。

2022年九合一選舉，選出新一屆的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表及直轄市山地原住民區民代表，共計3048位地方民意代表。

內政部說明，觀察我國近20年女性地方民意代表參政情形，無論是參選比例或是當選比例，皆有持續且穩步提升的趨勢。統計2002年至2022年共六屆女性地方民意代表參選比例，直轄市議員從20年前的21.59%提升到35.14%；縣（市）議員從22.07%提升到29.99%；鄉（鎮、市）民代表及直轄市山地原住民區民代表則從18.25%提升到到24.11%。

此外，女性的當選比例，直轄市議員也從20年前的28.13%提升到39.79%；縣（市）議員從22.07%提升到36.02%；鄉（鎮、市）民代表及直轄市山地原住民區民代表，則從19.68%提升到26.15%。

內政部表示，「地方制度法」第33條明定，各級地方民意代表「選出名額達4人者，應有婦女當選名額1人」，婦女當選名額保障制度在我國民主發展的進程中，提供女性參政機會，為進一步促進性別平等參政，世界各國保障性別參政的制度措施，是否有我國可借鏡之處，值得深入探討。

內政部表示，今年將擴大補助學校或學術研究機構，辦理性別平等參政相關的座談會，也歡迎學校或學術研究機構多舉辦相關議題研討會，讓社會各界對性別平等參政議題能深入討論、凝聚共識。

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