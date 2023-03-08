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朱立倫強調2024會「無私無我」 侯友宜：主席辛苦了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨主席朱立倫說2024大選會無私無我，新北市長侯友宜今日上午主持市政會議，會後受訪表示「朱主席辛苦了」。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫說2024大選會無私無我，新北市長侯友宜今日上午主持市政會議，會後受訪表示「朱主席辛苦了」。記者劉懿萱／攝影

2024總統大選硝煙味漸起，國民黨主席朱立倫今將在中常會上討論，2024大選相關提名作業，並強調會「無私無我」，沒有任何個人的考量。新北市長侯友宜今被問及此事說，「朱主席辛苦了」，並指大家分工合作，讓國家生活更好、人民生活幸福，是他一向的目標。

國民黨今將討論2024相關大選提名作業，朱立倫昨表示會無私無我，不會有任何個人考量，自己希望國民黨好，作為總教練一定要推出最強、最好的候選人。侯友宜今日上午主持市政會議，會後受訪表示，「朱主席辛苦了」，面對所有事情每個人在自己工作崗位上，都會盡心盡力。為國家、人民努力做事，大家分工合作，讓國家生活更好、人民生活幸福，這都是自己一向的目標。

不過傳出2024總統大選國民黨5月底、6月才會處理，被問及是否覺得太晚，侯說，每個人把自己的工作做好，扮演不一樣的角色，大家通力合作，為國家、人民多做一點事，自己現在是新北市的市長，新北市還有多事情期待他努力以赴，比如各里的座談會及相關市政建設推動，都在如火如荼在進行中，他在乎的是民意與市民關心的事務，將會全力以赴。

至於每年各區的行動治理是否有提前，侯友宜說，新北市每一年都會規畫一次行動治理，時間點大部分都在3、4月份推動，因為新北市各里都有很多大小事，期待藉著區長座談會快速解決，延續今年度所有大小事做一次盤點、列管，並執行完畢。

侯友宜

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