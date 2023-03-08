政院特別預算編13.5億預備金 立委憂淪小金庫提案全刪

立法院聯席委員會今天上午持續審查攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中，針對行政院編列13.5億元預備金，在野黨立委質疑空白授權，為避免預備金成為另類小金庫，國民黨立委及民眾黨立委提案全數刪除。

「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，朝野立委共提出327案，其中，針對經濟部編列500億元預算挹注台電公司虧損，國民黨、民眾黨、時代力量立委均提案反對，國民黨立委林為洲更是主張全數刪除。

另外，行政院編13.5億元預備金部分，多名在野黨立委質疑恐淪「小金庫」，提案要求全數刪減。國民黨立委費鴻泰、賴士葆、李貴敏等人提案，檢視我國特別預算中，僅中央政府九二一震災災後重建、莫拉克颱風災後重建及此次特別預算編列預備金，但此次特別預算讓人有空白授權的想像，擔憂被當私房錢濫用，要求全數刪除，回歸國庫。

民眾黨立委張其祿、陳琬惠、吳欣盈等人提案，行政院編列13.5億元預備金，為各項工作經費執行所需，但實際上檢視沒有額外編列預備金必要性，為避免預備金淪為另類「小金庫」，基於遵守財政紀律原則，提案全數刪減13.5億元預備金。