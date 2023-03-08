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2024最新民調！侯友宜領先賴清德「差距縮小」 徐巧芯曝1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨主席賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片

《TVBS民調中心》日前公布2024總統選舉最新民調，假設是藍綠白三腳督競逐，國民黨新北市長侯友宜支持度略減為32％、民進黨主席賴清德小幅增加至28％，而民眾黨主席柯文哲則維持21％。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，候選人要表態參選，支持者才會表態支持，因為侯友宜尚未表態，所以還沒辦法凝聚那個盤，反觀賴清德已經定於一尊，所以整個盤是凝聚的，民調就自然會上升。

徐巧芯昨（7）日在節目《國民大會》中提到，首先是柯文哲表態比較明確，又一直宣傳說要訪問美國，所以柯文哲基本上穩定就是這樣；反觀侯友宜就真的跟表態有差，你一旦表態要選，民調就會自然上去了。

主持人謝曜州說，「表態會有表態行情」，徐巧芯坦言表態行情還要看你能不能接住，如果你表態以後接住了，你的行情就會一直維持，甚至還可以往上；可是你如果表態行情但後來很爛，像陳時中這種沒接住，支持度就會掉下來。

徐巧芯透露但是如果你一直沒表態的話，表態的人往上，感覺你就會往下，「因為賴清德很清楚了，民進黨已經定於一尊，柯文哲也不斷表態他要選，那現在剩下侯友宜不確定，所以這時候支持者要嘛不說，要嘛也不是很確定」。

徐巧芯指出賴清德民調之所以會往上升，因為他已經定於一尊，整個盤是凝聚的，「那侯友宜還沒有凝聚那個盤，因為我們的人選還沒有確定，所以這個一來一往就會有差」。徐巧芯舉例像選舉也是一樣，第一件事都是要讓大家知道自己在選，然後在選什麼？不然每個人都只知道妳是徐巧芯，但是不知道妳在國民黨立委初選，「這很常見，因為沒有人像我們這個工作會那麼關注政治，大家都是偶爾看，他的印象是很短的」。

徐巧芯 侯友宜 民調 賴清德 柯文哲

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