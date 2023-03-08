「和平統一救台灣」王建煊選總統：勿繼續抱美國大腿

監察院前院長王建煊宣布參選2024年總統大選。王建煊今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，參選是因為看到台灣一直向下沉淪，兩岸關係壞到就要打仗，繼續抱著美國大腿，一發生意外就完蛋了，而台灣最需要的，就是和平統一。

王建煊指出，現在逾80歲這把年紀要選，是因為看擔憂台灣未來，台灣最需要的是和平統一，所以想來想去還是跳出來，選得上很好，選不上沒關係，至少有盡心盡力。

王建煊說，已經很多年沒有參與新黨，做得怎麼樣他不太清楚，彼此的想法或許不一樣，與其還要花功夫遊說新黨提名，不如就用無黨籍參選。

由於王建煊手中無參選總統門票，須經過公民連署階段，他也直言，很多人和他說連署會比較辛苦，但現在最重要的是為什麼要出來選，答案是要救國救民，大家都說和大陸和平統一，台灣就沒有了，其實不然，當大家知道他說得是有道理時，那連署自然就沒有問題。