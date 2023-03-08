基捷謝國樑喊中央全額負擔 林右昌：沒有不用付錢的啦

基隆捷運所需經費增加，引發基隆市長謝國樑抨擊，要地方吞下去負擔53.85億元「門都沒有」。內政部長林右昌今天受訪表示，捷運是重大建設，大家應該理性討論，基捷跨越3個城市包括雙北和基隆，沒有不用付錢的啦！這樣道理說不過去；如果連合理經費都不能負擔，奢談捷運建設和後續營運。

林右昌今天赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢。

針對近期基捷經費增加引發熱議，林右昌會前受訪時表示，如果是因土地費用增加，應該思考的是如何利用都市計畫、區段徵收等手段，去取得捷運路廊需要的土地，認真解決問題，對大家都好。

林右昌指出，昨天他聽謝國樑的意思是全部由中央開發，這就有點可惜，捷運建設對都市發展非常重要，沒有機關或單位比地方政府更清楚自己需要什麼，尤其捷運廠站周邊的規畫設計還有TOD開發，還有很多社會住宅規畫等整體配套，都會帶動都市周邊發展，這才是真正捷運開發最大的利基才對，地方政府把這樣的權力和機會捨棄，非常可惜，大概所有城市都不會這樣做。

對於藍營指控，蔡政府是在基隆市長選舉敗選後就大漲經費，建設基捷是一場「政治騙局」。林右昌說，「想太多」，經費討論是過去到現在一直以來的，捷運建設經費增加，主要是因過去8年他擔任基隆市長的努力，財政等級提升，中央補助比例下降，這部分是可以討論的，中央能否就這部分給予基隆支持。

林右昌重申，經費增加是因為土地增加，能否用都市更新方式處理，不要一下子就要掉入要負擔那個錢。如果連合理經費都不能負擔，奢談捷運建設和後續營運，更不用講新北好不容易同意未來興建和營建由他們負責，這對基隆是天大的好機會，對基隆發展和河谷廊帶來說都是很大的歷史契機，這個機會千萬不可以放棄。

至於會不會找謝國樑聊聊？林右昌說，「我不是交通部長，現在也不是基隆市長，我是內政部長。」