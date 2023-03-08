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2024大選這人已經失敗了 沈富雄大膽斷言：就是輸在「1件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德（左）、侯友宜（中）、柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片
賴清德（左）、侯友宜（中）、柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片

九合一落幕後，許多人都開始討論2024大選的可能人選，其中副總統賴清德、新北市長侯友宜，以及民眾黨主席柯文哲都頻頻被點名。不過，前立委沈富雄指出，「柯文哲還沒有去就先敗了，因為敗在大國等距」。

柯文哲規劃於4月8日出發訪美，預計會前往紐約、波士頓、華府、休士頓等地，並於4月28日搭機返回台灣。為期三週的訪美行程，柯文哲除了拜會國會議員，也會在大學發表演說，其中最受矚目的就是兩岸論述及對美態度，柯文哲將提出「兩岸和平、台灣自主」，以及針對美中台關係發表「強國等距」等論述。

對此，沈富雄昨（7）日在節目《少康戰情室》中提到，美國是給柯文哲「起碼的禮貌」，畢竟他是台灣第三大黨的主席，又是可能的總統候選人，所以不會給他太沒面子。不過，沈富雄直言，「柯文哲還沒有去就先敗了，敗在『大國等距』，還亂講沒用腦筋」。沈富雄坦言全世界能做到大國等距的國家就是印度，「柯文哲就是撿便宜，講一些接近垃圾的東西，去美國就應該要講的比民進黨更友善美國，這樣不是才對嗎？」

柯文哲 沈富雄 美國 民眾黨

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