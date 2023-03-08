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蔡出訪箭在弦上 康乃爾演說未定

聯合報／ 記者丘采薇程遠述／台北報導
媒體報導，中華民國總統蔡英文下月初出訪中美洲友邦，途中將過境美國，在加州會晤聯邦眾院議長麥卡錫。(路透)
媒體報導，中華民國總統蔡英文下月初出訪中美洲友邦，途中將過境美國，在加州會晤聯邦眾院議長麥卡錫。(路透)

蔡英文總統近期將出訪中美洲，並過境美國與眾議院議長麥卡錫會面。據悉，相關行程已經完全安排妥當，我方與美方也達成默契，蔡總統將以「過境外交」的方式訪美，預計停留加州及紐約，不過是否在紐約回到康乃爾大學演說，目前是未知數。

英國「金融時報」報導，麥卡錫計畫與蔡總統在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

據悉，麥卡錫上任後，曾經釋出可能循前眾議長裴洛西模式訪台，但麥卡錫並未給予我方明確時間點，且美方及我方對於裴洛西上次訪台引發中共軍事演習，都有所顧慮，因此雙方達成共識，讓麥卡錫和蔡總統在美國見面，讓美中台三方減壓。

據悉，蔡總統預計訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，過境加州時，除與麥卡錫會晤，也將在雷根圖書館發表演說。雖然總統府及外交部都沒有對外證實相關傳言，但蔡總統出訪規畫的確已經箭在弦上，且「很快就會成行」並宣布相關安排，我方外交團隊已經到美國溝通，確保蔡總統的過境訪美行程能夠順利。

另據了解，雖然之前外界猜測蔡總統是否可能單獨訪美，但為了保持「零意外」，這趟出訪以「保守模式」規畫，因此才安排在出訪中美洲邦交國途中過境美國，對於我方及美方來說，都是避免刺激中國的方式。

國民黨立委江啟臣表示，麥卡錫方面應也有受相關壓力，如果真正關心台灣，就不要造成台海緊張；台灣當然歡迎外國支持，但也應避免造成衝突升級。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，麥卡錫上任美國眾議院議長後，就有很多訊息聲稱他有可能來台灣，「我們都歡迎」，如果蔡總統出訪美國與麥卡錫碰面，也是很好的安排。

民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡總統訪美是否會晤麥卡錫當然事關重要，但他也呼籲行政院長陳建仁責成陸委會、海基會，具體恢復過去和大陸官方溝通的平台；相關的危機管理機制還是要建立，最怕就是情勢上誤判，造成擦槍走火。

麥卡錫 美國

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