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明天是婦女節 民眾黨立委陳琬惠等籲正視職場托育問題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）、張其祿（左）等人今天舉行「疫情將解封，女性同胞們的壓力有解封嗎？」記者會，呼籲減輕職業婦女負擔，全面落實完善幼托制度。記者曾吉松／攝影
民眾黨立委陳琬惠（中）、賴香伶（右）、張其祿（左）等人今天舉行「疫情將解封，女性同胞們的壓力有解封嗎？」記者會，呼籲減輕職業婦女負擔，全面落實完善幼托制度。記者曾吉松／攝影

明天就是三八婦女節，今天民眾黨立委陳琬惠賴香伶張其祿透過視訊方式，與坐月子的立委吳欣盈舉行記者會，呼籲政府正視職場工作者的托育問題，吳欣盈表示自己正在坐月子，常邊視訊開會邊照顧小孩，對此議題感受特別深。

陳琬惠說自己完全能體會職場媽媽的辛勞，她自己到生產前三天都還在街頭抗爭，生完小孩後有十幾年的時間都在操心兒子該如何托顧，這是所有職場父母共同的難題。

陳琬惠指，行政院編列生育補助，111年度總預算868.46億，較四年前增加了600多億元，113年度更直接投入破千億的預算，但國家近五年生育率卻有不斷下跌的趨勢，111年連千分之六都不到，質疑這樣的大動作「根本徹頭徹尾的撒幣國家隊」，究竟有沒有決心把錢花在刀口上解決問題？

陳琬惠認為，政府各部會打造友善育兒環境要更務實，除了撒幣式的獎勵補助外，更應從根本面改善育兒環境、制度，對於部分工業區因場地不符規範的問題，可參照日本模式協助媒合委外民間專業托育組織。

陳琬惠表示，疫情後的大環境仍然不景氣，尤其都市寸土寸金，政府應讓企業想辦法配合制式的法規，打造優良職場托育場所；這是社會共同責任，「政策未完善造成育兒環境不夠友善，這份責任不應讓職業婦女來承擔。」

賴香伶指，瑞典是第一個立法保障親職假的國家，也是首先制度化使父親照顧幼齡子女權利的國家，因此瑞典生育率以及女性勞動率在歐洲雙雙名列前茅，認為台灣可效法瑞典，在親職津貼中設計「父職假」，讓父親也能參與照顧工作，在兒童照顧發展中，促進父母親公平分擔兒童照顧責任。

吳欣盈認為，台灣托育政策還有很大的改善空間，教育部的「職場互助式教保服務實施辦法」，實際落實的比例偏低；台灣職場25到44歲的女性勞工參與率在2021年已有將近84%的女性工作人口，這些人都正值生育年齡，也在工作當中；呼籲政府重視這個議題，讓這些女性能放心生育、安心工作。

張其祿表示，在性別平權的法制上，立法院已陸續通過如跟蹤騷擾防制法、性私密影像犯罪防治法制等，這些法制仍然有執行及認定的細節需要持續修正及討論。女性在各項壓力上並沒有減輕，且持續增加，政府在男女平權上還有很多路要走，男性也應基於丈夫及父親等角色，感同身受女性在職場及家庭照顧面臨的問題，讓女性能夠獲得完善的尊重及環境。

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