陳建仁接見史瓦帝尼總理 盼兩國強化六領域合作

史瓦帝尼王國總理戴克禮日前率團訪台，今下午前往拜會行政院長陳建仁。陳建仁表示，感謝史瓦帝尼積極支持台灣參與國際社會，在國際組織中堅定為台灣發聲，未來將持續透過雙邊合作計畫，在經貿、公衛、醫療、農業、教育及資通訊等領域上，強化兩國合作，深化兩國友好情誼。

戴克禮上任後首度訪台，今下午前往行政院。陳建仁致贈戴克禮「描金彩繪圓盤台灣藍鵲」、戴克禮夫人蕭珮「桐花別針/髮飾兩用耳環組」、經濟企畫暨發展部長吉納「玉見台灣」、總理府政務次長史都華及經濟企畫暨發展部政務次長姆蘭格妮「李育貞-山川食器餐具組」。

陳建仁致詞時表示，戴克禮2021年7月上任後，即面對疫情帶來的各項挑戰，台灣與史瓦帝尼王國的各項合作，有賴戴克禮居間協調各部會配合，相信在戴克禮卓越的領導下，史瓦帝尼王國必能穩定發展，雙方合作也能穩健深化。

陳建仁表示，台灣與史瓦帝尼王國邦誼迄今長達55年，期間雙方相互扶持，未來將共同努力，持續透過雙邊合作計畫，在經貿、公衛、醫療、農業、教育及資通訊等領域上，強化兩國合作，盼兩國在現有基礎上，開展更多合作契機，累積更多豐碩成果，深化兩國友好情誼。

此外，今年適逢恩史瓦帝三世國王55歲華誕及史瓦帝尼王國獨立55周年，陳建仁祝福兩國國運昌隆，也請戴克禮返國後代向恩史瓦帝三世國王及王母轉達他誠摯的問候。

戴克禮總理致詞時表示，昨天有幸拜會蔡英文總統和外交部長吳釗燮，並在會中討論兩國合作事宜，希望能進一步加強現有雙邊關係，尤其史瓦帝尼王國與台灣彼此相互尊重，且都將人民的需求置於第一位，在此基礎之上，也使兩國50多年的邦誼更加穩固。

戴克禮也感謝台灣政府與人民在許多雙邊合作領域持續給予協助，包括貿易與投資、基礎設施發展、教育、公共衛生、資通訊、農業、婦女賦權、偏鄉地區電氣化及供水等；此外，史瓦帝尼王國也與臺灣達成共識，雙方即將簽署合作議定書，未來將有助於該國的建設與發展。

戴克禮總理說，他非常感激台灣對他們的大力支持，台灣透過社會、經濟等領域，為全世界無私貢獻，已證明台灣為一個主權國家，史瓦帝尼王國將繼續為台灣參與國際機構發聲，相信在他們倡議下，未來將能獲得預期的成果。