何時可領6千元現金？ 財長：總統公告預算後一周內發放

政府規畫全民普發現金6000元，財政部長莊翠雲今天說，疫後特別預算案仍有待立法院三讀通過，未來經過總統公告後，希望可以在1周內開始進行發放的相關作業。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，民進黨立委何志偉質詢時提及，民眾關心普發現金6000元何時能夠領到，根據數位發展部的說法，相關系統已經在2月底開發完畢。

何志偉質詢，疫後特別預算案仍有待立法院三讀通過，倘若未來經過總統公告，政府預計最快何時可以開始發放現金。

莊翠雲回應，財政部希望在1周內開始進行發放的相關作業。陳建仁則說，發放現金的步驟有很多，總共有5種不同的方式，包括上網登記等，「如果在1周內可以發放的話，要看是哪種發放方式」。

何志偉也質詢，經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議委員會，民生電價上漲會帶動吃的、住的、用的都變貴，希望可以凍漲民生電價。

經濟部長王美花表示，台電的穩健經營很重要，但是也要兼顧民生與物價，希望電價費率審議委員會能夠就這幾個面向進行討論。