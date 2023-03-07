【重磅快評】翁達瑞脫身 高虹安恐難討回公道

國民黨智庫執行長柯志恩去年競選高雄市長時，遭匿名臉書「翁達瑞」的陳姓教授指控論文抄襲。柯今在臉書表示，檢方以「法律要件不符」不起訴，讓她對台灣司法感到失望；然而，翁達瑞在近來的論文爭議中，幾乎無役不與，檢方以「法律要件不符」輕輕帶過，同是「受害人」的新竹市長高虹安，她告翁的案子也在台北地檢署，看來也難討回公道了。

去年九合一選舉前，旅美的陳姓教授在臉書以「翁達瑞」為名發文指國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文涉及自我抄襲及一稿兩投，柯志恩委由國民黨派律師提告，台北地檢署近日偵結，指加重誹謗屬告訴乃論之罪，國民黨律師未獲柯委任，且陳被控涉犯選罷法部分也經過查證，因此處分不起訴。

檢察官特別說明，翁達瑞確實曾蒐集柯志恩的論文資料，並進行比對而發表評論，檢方認為具有相當憑據，而且他的用意在於訴諸選民，並加以公評公斷，內容並非虛構，檢方還列舉翁達瑞比對的內容，因此認為他不符合選罷法意圖使人不當選罪的構成要件。

如果翁達瑞是政治素人，那也就罷了，但檢方應也不難得知，翁達瑞在國內可是赫赫有名的一號人物，他經常發表文章評論時事，矛頭常指向泛藍陣營，也曾槓上鴻海創辦人郭台銘；在論文爭議的話題中，常有他點評的言論，去年除了指控柯志恩論文涉及自我抄襲及一稿兩投，也多次質疑高虹安的博士論文有問題，還被指導教授除名，為此，高虹安特地北上按鈴提告翁妨害名譽。

更讓人印象深刻的是，新竹市前市長林智堅被撤銷台大國發所論文及碩士學位，教育部以「基礎能力不足」駁回訴願，動輒指控藍營政治人物論文抄襲的翁達瑞不僅反向力挺林智堅，在林智堅被徹底打臉後，還站出來聲援林智堅，不惜把砲口向林的指導教授陳明通，痛批「只准教授剽竊，不准學生抄襲」。

沒想到，這種說法一出，馬上被學界打臉「有哪一條法律准許教授剽竊？」，砲火還波及總統蔡英文，學界質疑為何蔡的論文不能公布？惹得翁一身腥。為此，翁已方寸大亂，再發臉書改挺蔡英文的博士論文，指在打字機的年代，他沒看過博士論文比蔡英文寫更好的台灣人，不知道蔡有無領情，但在網路卻成笑點。

這樣一個立場鮮明、戰力十足的角色，沒想到，檢方的法律天平竟讓他輕騎過關，違反選罷法就搬出「得為公評」、「未構成犯罪要件」讓其脫身，加重誹謗部分，則指柯本人並未提告，國民黨律師也未獲柯委任，未見是否有請當事人補正，提告的兩罪一一化解，高虹安的案子也繫屬台北地檢署，會不會依樣畫葫蘆？各界不妨拭目以待。