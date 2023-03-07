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桃園圖書館新總館轉包爭議 綠營前朝官員澄清完全合法

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市立圖書館新總館遭民代爆料轉包前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純設計公司爭議，綠營前朝官員澄清表示，皆符合政府採購法規定，發包策略也符合專業判斷。 圖／本報資料照
桃園市立圖書館新總館遭民代爆料轉包前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純設計公司爭議，綠營前朝官員澄清表示，皆符合政府採購法規定，發包策略也符合專業判斷。 圖／本報資料照

桃園市立圖書館新總館遭民代爆料轉包前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純設計公司爭議，市府前秘書長黃治峯和前工務局長賴宇亭透過議會民進黨團澄清表示，總圖後續裝修工程皆符合政府採購法規定，並說明發包策略也符合專業判斷。

黃治峯和賴宇亭表示，新總館的活動傢俱、多媒體及舞台燈光音響等，交由原廠商春原營造承攬施作，完全符合政府採購法規定，而採購發包策略可分為六點說明。

黃治峯和賴宇亭說明，為減少工程介面，所以由建築師完成設計圖說，並納入原春原營造契約一併施工。如此的做法可避免分標過多、施工工序安排混亂及施作空間衝突，減少日後的爭議問題。

黃治峯和賴宇亭強調，機關將工程一小部分，以變更契約方式追加給原廠商施作，完全符合政府採購法相關規定。原廠商把非主要項目分包給下包商，下包商再將多媒體的部分分包專業廠商，只要能達成契約要求的合格廠商，都是採購法許可的範圍，前市府也不會指定特定廠商給原廠商。

對於民代的質疑，黃治峯和賴宇亭說，前市府未指定分包商，指控不僅悖離了事實，也易誤導社會輿論視聽。而電影院棟在未許可前進行裝修，在前市府時期，已經罰款並勒令停工，電影院棟裝修應該回歸合約及法令規定處理。

黃治峯和賴宇亭說，公務員以專業考量所進行決策，一定具有適法性及合理性，願意接受檢視和監督，桃園市總圖是一個相當受到肯定的工程，基於政治立場任意抹黑，不符合事實，也不符合主流民意。

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