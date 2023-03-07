藍營女將齊籲重視女力 柳采葳揭媒體業秘辛、江怡臻顧2寶曾想棄連任

「台灣必須落實性平教育、促進工作平權、推動友善職場、提供多元學習與升級公托，才能促進婦女平權！」國民黨主席朱立倫7日與黨內女性代表柯志恩、李彥秀、江怡臻與柳采葳召開記者會，提出5大方向以改善台灣女性勞參率、生育率低，但卻負擔高的現象。針對黨內總統與立委提名的敏感話題，朱立倫僅表示，8日常會將開始討論。

不應只有育兒補助

朱立倫表示，台灣婦女勞參率僅51.49%，遠低於韓國、日本、新加坡等國家，通常是勞參率高、生育率低，但台灣連生育率都低，原因是婦女必須要在職場與家庭中做出抉擇，若生完孩子想要回歸職場也不容易，55歲至59歲婦女勞參率僅45.4%，60歲以上僅有26%，政府須嚴肅面對此挑戰。

國政基金會執行長柯志恩說，女性的非勞動力人口有501萬，其中有252萬人因為家務而未參與勞動市場，也讓女性沒有薪資的照顧時間比男性高3.4倍，女性還面對同工不同酬的問題，呼籲政府不要只有推動補助，也要透過彈性工時、友善職場的政策，減輕女性育兒負擔。

女性仍受社會壓迫

台北市議員李彥秀舉例，她有同齡朋友只因單身，且家中兄弟姊妹都有家庭，就被迫放棄國外高薪工作回台照顧年邁父親；還有自己的助理也因類似狀況，必須辭職照顧中重度失能父親，除了在法規上要對女性更友善外，社會觀念也要改變，否則永遠會有看不見的手持續壓迫女性。

「為了家庭，我曾一度想放棄連任！」育有2子的新北市議員江怡臻坦言，工作與育兒的平衡很累，尤其地方民代容易在小孩離開托嬰中心的傍晚與週末特別忙碌，但新北市有推動0到2歲公托中心、好孕專車，還有增設公園等服務，降低女性育兒負擔，呼籲未來政府無論是誰，都要對女性有更好待遇。

「女性面對家庭與工作，不應該是2選1！」台北市議員柳采葳笑說，以前在媒體業，同行都知道選舉年儘量不要懷孕，會增加主管與公司負擔、影響工作能量，但這其實就是台灣社會長期給女性的壓力，家庭照顧責任都由女性承擔，容易很快被迫離開職場，要回歸也不容易，因此政府要多一點配套措施，讓女性能兩者都兼顧，才是真正落實兩性平權。

很快就討論提名辦法

記者會後，媒體追問國民黨總統與立委的提名相關辦法，朱立倫僅表示，8日下午的中常會將會討論。被問到2024年總統大選會是「總教練」還是「選手」，朱立倫回應說，他會「無私無我」，帶領國民黨團結、推出2024年最強候選人。柯志恩受訪時則說，她相信朱立倫會找出不需要繞後門的好方法，至於她的意見，柯志恩認為，用徵召的方式比較不容易產生裂痕。

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