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【重磅快評】當台獨成為民進黨噤聲詞

聯合報／ 主筆室
台獨大老辜寬敏辭世，過去幾天前往追悼的綠營政要絡繹不絕。圖為監察院長陳菊（圖）前往靈堂悼念，寫下文字「感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走。」向辜致敬。記者蘇健忠／攝影
台獨大老辜寬敏辭世，過去幾天前往追悼的綠營政要絡繹不絕。圖為監察院長陳菊（圖）前往靈堂悼念，寫下文字「感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走。」向辜致敬。記者蘇健忠／攝影

台獨大老辜寬敏日前辭世，過去幾天前往追悼的綠營政要絡繹不絕，但題字留言內容，卻和會場中斗大的「逆風蒼鷹」形成對比。辜老終其一生堅持的「正名、制憲、建國」，這些主張在黨內似乎先一步成為了「逆風」言論，台獨儼然已成民進黨的噤聲詞，縱使在追悼台獨大老場合，從蔡英文賴清德，到陳菊游錫堃，個個避談。

且來看看綠營要員們是怎麼說的。蔡總統說，「感念辜資政一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻」，講來講去，就是沒講台獨；極力想撕下台獨標籤的副總統賴清德，話說得更保守了，僅表示「台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮」，一切會引發台獨聯想的詞彙都避談。

監察院長陳菊同樣繞開了敏感字眼，題字「感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走」；連被中共列為台獨頑固份子的立法院長游錫堃，話也只說了一半，稱「辜寬敏一生致力於台灣主體性的建構，在推動台灣國家正常化的大道上，很幸運有辜寬敏的腳步可以跟隨」，仍不見正名、制憲、建國。

綠營要員朗朗上口的維護台灣主體性，本質上和台獨當然有明顯程度上區別，且眾人皆知，辜寬敏提倡的就是沒有模糊空間的台獨，才不是政治光譜上往中間靠攏的維護台灣主體性。執政黨現任官員大打模糊仗，用更趨向保守的論調來悼念，不知辜老若天上有知，作何感想？

對比現任官員各個扭捏作態，卸任後少了包袱的前總統陳水扁更放得開，題字「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」，反而是較接近辜寬敏理念者；沒要當官的綠營名嘴魚夫更直白，寫下「堅持獨立建國」字句。兩相對照，讓現在綠營當朝為官者更顯失色，在價值上的轉彎無所遁形，為了政局維穩，過去被民進黨奉為神主牌的價值理念，眾人早已拋諸腦後。

無獨有偶，近來另一條政壇消息，再次呼應了民進黨價值已死。立委黃國書在前年被揭露，曾在學生時代當過情治單位線民，黃因此宣布「三退」，退出民進黨、不再連任、未來將退出政壇；孰料，近來綠營內部勢力開始醞釀黃國書再戰立委，諷刺的是，親手把他開除掉的新潮流同樣在列。

新系內，賴清德仍把黃國書視為佈局台中的重要拼圖，政策、組織會議都不缺席，連學運出身、本該對線民案最有感的張廖萬堅，同樣恢復兩人黏緊緊，多次合開記者會，彷彿有沒有靠著出賣自家人求榮上位，都已不再重要。

兩個事件共同指向的，是民進黨已過度世俗化，凡事講究的是選票極大化。當台獨成為噤聲詞、曾做過「爪耙子」出賣同志不要緊，辜老的離開不僅是綠營一個世代的結束，更標誌著老民進黨人價值的凋零。

台獨 民進黨 辜寬敏 蔡英文 賴清德 陳菊 游錫堃

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