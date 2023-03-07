新版援外政策白皮書即將出爐 外交部：顧邦交仍是焦點

外交部預計今年春季推出新版「援外政策白皮書」，外交部次長俞大㵢今天表示，台灣的國際處境特殊，因此在進行國際援助的時候，「顧邦交」仍然是重要的焦點，未來外交部也會進一步思考擴大NGO的參與。

我國在2009年5月首次發表「援外政策白皮書」，歷經13年，外交部原訂在去年9月發表新版「援外政策白皮書」，不過經過歷次討論，決定再將內容優化，預計延至今年春季發表。

民進黨立委羅致政上午在立法院舉辦「新版援外政策白皮書」公聽會，邀集政府單位、NGO團體及學者就援外政策及新版白皮書內容進行討論，希望在新版白皮書發表前廣納各界意見，提供更具體、周延的方向。

俞大㵢說明，近年我國以踏實外交、互惠互助為核心，並且以台灣援助模式進行國際交流，加上國際局勢轉變，外交部積極撰擬新版「援外政策白皮書」，希望系統性地說明援外政策的發展目標、成果及未來策略。

不過，俞大㵢也說，台灣的國際處境特殊，因此在進行國際援助時，「顧邦交」仍然是重要焦點，未來外交部會進一步思考擴大NGO的參與。

羅致政指出，「國際合作發展法」通過超過10年，時空背景已經不同，有些不足的地方需要再補強，例如將NGO導入我國的援助工作、法令面如何強化等，以及制度面是否需要建立專門組織統合、協調援助工作，有望減少NGO與政府組織溝通協調上的成本。

羅致政認為，除了政府開發援助（ODA）資源，NGO也有能力與資源扮演國際援助的角色，希望政府透過協調整合且長期性的合作，導入民間的力量到援外工作，進而讓民間能夠參與，更可幫助政府援助去除汙名化。

台灣海外援助發展聯盟理事長王金英表示，希望新版「援外政策白皮書」、國合法能夠建立更穩定的整合與溝通機制，透過政府、NGO發揮各自的所長，結合成為更好的台灣隊。

羅致政說，希望外交部能夠盡早發表新版「援外政策白皮書」，可以多強調與NGO合作的部分，尤其是在實際運作，援外政策可以更具體，除了實際目標更能驗證是否達成，期待外交部與NGO建立明確、穩固的窗口，進而減少跟NGO互動的成本。