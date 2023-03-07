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邱議瑩率團赴日考察東京食品展 不忘爭取台灣加入CPTPP

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩（左三）陪同高雄市長陳其邁（左五）拜會日本自民黨政調會長荻生田光一（左六），雙方在會中充分意見交流，陳其邁也送上高雄在地農特產品，拓展高雄物產海外通路。圖／邱議瑩國會辦公室提供
民進黨立委邱議瑩（左三）陪同高雄市長陳其邁（左五）拜會日本自民黨政調會長荻生田光一（左六），雙方在會中充分意見交流，陳其邁也送上高雄在地農特產品，拓展高雄物產海外通路。圖／邱議瑩國會辦公室提供

2023年日本東京食品展今天盛大開幕，立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩率團親自考察，同時安排與日本政府官員、國會議員會面交流意見，特別提及希望支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣農產品能有更多輸日的機會。

邱議瑩今天透過新聞稿說明，她今天率團赴日本東京考察「2023年日本國際食品展」，並且參與台灣館的開幕儀式記者會及拜會行程，考察團成員包括民進黨立委陳明文蔡易餘王美惠蘇治芬等人。

邱議瑩指出，日本東京國際食品展在今天開展，為期4天，總共有136家業者參與，包括高雄、台南、屏東、台東、嘉義縣市、彰化、花蓮、雲林等9縣市首長都親率業者參展、各自組團參加，力推各縣市的農漁產品。

邱議瑩表示，睽違3年，全球的經濟貿易交流終於回復正常，東京食品展是世界三大食品展之一，希望透過參與國際級的會展，拓展台灣在地優質農漁產品到海外市場，讓優秀農漁產走出台灣、邁向國際。

邱議瑩說，他們還安排與日本政府官員、國會議員等會面並交流意見，其中特別提到希望支持台灣加入CPTPP、讓台灣農產品能夠有更多輸日的機會等議題，希望與日本建立更深厚的情誼，還有更多面向的實質互動。

邱議瑩強調，她要特別推薦高雄首選農產及高雄海味漁產品，高雄市長陳其邁這次親自率團赴日參加東京食品展，高雄市總共有13家農漁團體一同參加，堪稱是台灣館最強大陣容，期待能夠將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝與烏魚子等高雄農產強項行銷到國際，走向全世界。

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