王婉諭公布時力黨務新人事 前發言人李兆立出任秘書長

時代力量黨主席王婉諭今天公布新任黨務人事，時代力量前發言人李兆立出任時代力量秘書長，桃園市前議員簡智翔則擔任副秘書長，而現任時代力量輿情部主任余佳蒨則續任發言人。

時代力量下午舉行「第4屆決策委員會」會議後記者會，王婉諭宣布時代力量秘書長將由李兆立擔任，副秘書長則為簡智翔，發言人一職確定由時代力量輿情部主任余佳蒨續任。

王婉諭指出，李兆立過去曾經擔任前立委黃國昌辦公室主任、時代力量智庫執行長，熟悉時代力量關注的各項議題。同時，李兆立擁有豐富的選舉操盤經驗，對於黨務的運作模式熟稔，未來將藉助他的專業，快速帶領時代力量站穩腳步，迎戰2024年的大選。

王婉諭也說，簡智翔過去擔任桃園市議員，現在是時代力量決策委員，期盼簡智翔能夠將地方實務經驗帶入中央，結合一線民意與中央政策，以爭取更多民眾信任與支持。

王婉諭強調，站穩腳步、奮力向前是時代力量這一年刻不容緩的目標，對內將致力穩定組織、適度調整，對外則將以2024年的選戰作為核心，傾聽人民需求、轉化為政策，並且把相關論述的主張確實傳達給民眾，希望讓公平正義價值被真正落實。

李兆立表示，在時代力量處於困境的時刻，承接秘書長是個艱難的任務，面對選民及支持者的期待，他則以韓劇「金牌救援」的核心精神來描述自己的心情，希望在最短的時間內發揮最佳的效率。

李兆立說明，自己將會落實王婉諭先前提及的4項改革任務，包括擴大與社會的連結、對內妥善溝通、提出明確清晰的政策主張，以及爭取選民認同，時代力量將展現決心在2024年贏得勝利，帶領第三勢力與真正代表進步價值的政黨，站穩腳跟持續發展。

李兆立也承諾，他會在3個月內讓大家看到不同的時代力量，希望支持者能夠重新燃起對時代力量的熱情與希望。