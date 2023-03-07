快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王婉諭公布時力黨務新人事 前發言人李兆立出任秘書長

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量下午舉行「第4屆決策委員會」會議後記者會，黨主席王婉諭（右二）宣布時代力量前發言人李兆立（左二）出任秘書長，桃園市前議員簡智翔（左一）則擔任副秘書長，現任時代力量輿情部主任余佳蒨（右一）則續任發言人。記者林銘翰／攝影
時代力量下午舉行「第4屆決策委員會」會議後記者會，黨主席王婉諭（右二）宣布時代力量前發言人李兆立（左二）出任秘書長，桃園市前議員簡智翔（左一）則擔任副秘書長，現任時代力量輿情部主任余佳蒨（右一）則續任發言人。記者林銘翰／攝影

時代力量黨主席王婉諭今天公布新任黨務人事，時代力量前發言人李兆立出任時代力量秘書長，桃園市前議員簡智翔則擔任副秘書長，而現任時代力量輿情部主任余佳蒨則續任發言人。

時代力量下午舉行「第4屆決策委員會」會議後記者會，王婉諭宣布時代力量秘書長將由李兆立擔任，副秘書長則為簡智翔，發言人一職確定由時代力量輿情部主任余佳蒨續任。

王婉諭指出，李兆立過去曾經擔任前立委黃國昌辦公室主任、時代力量智庫執行長，熟悉時代力量關注的各項議題。同時，李兆立擁有豐富的選舉操盤經驗，對於黨務的運作模式熟稔，未來將藉助他的專業，快速帶領時代力量站穩腳步，迎戰2024年的大選。

王婉諭也說，簡智翔過去擔任桃園市議員，現在是時代力量決策委員，期盼簡智翔能夠將地方實務經驗帶入中央，結合一線民意與中央政策，以爭取更多民眾信任與支持。

王婉諭強調，站穩腳步、奮力向前是時代力量這一年刻不容緩的目標，對內將致力穩定組織、適度調整，對外則將以2024年的選戰作為核心，傾聽人民需求、轉化為政策，並且把相關論述的主張確實傳達給民眾，希望讓公平正義價值被真正落實。

李兆立表示，在時代力量處於困境的時刻，承接秘書長是個艱難的任務，面對選民及支持者的期待，他則以韓劇「金牌救援」的核心精神來描述自己的心情，希望在最短的時間內發揮最佳的效率。

李兆立說明，自己將會落實王婉諭先前提及的4項改革任務，包括擴大與社會的連結、對內妥善溝通、提出明確清晰的政策主張，以及爭取選民認同，時代力量將展現決心在2024年贏得勝利，帶領第三勢力與真正代表進步價值的政黨，站穩腳跟持續發展。

李兆立也承諾，他會在3個月內讓大家看到不同的時代力量，希望支持者能夠重新燃起對時代力量的熱情與希望。

時代力量 王婉諭 黃國昌

延伸閱讀

邱莉莉涉賄無法被提當選無效 時力黨團請賴清德別雙標

議長選舉黑幕重重 時力籲修法納管

財長回答財政數字「只對一半」 藍委：財界98%不認可當部長

黃國昌將列民眾黨不分區立委？柯文哲稱「別消費」：他還在時力

相關新聞

桃園市議員凌濤接任國民黨智庫副執行長

國民黨智庫今（7）日發布聘任桃園市議員、國民黨前文傳會主委凌濤為副執行長，希望借重其公共行政專業以及地方經驗，讓政策方向...

林明溱躺平才輸？黨中央、地方看法分歧 卻對「這事」有共識

國民黨在南投第二選區立委補選敗北，止住去年九合一選戰以來的連勝氣勢，黨內檢討聲浪迄今未歇。國民黨的敗選檢討，鎖定林明溱本身爭議、地方恩怨，以及黨中央反應不夠迅速三大層面。不過，黨內討論為何敗選，中央和地方的視角不同，各有不同看法；但結論卻一致，「不團結，就贏不了」。

【重磅快評】當台獨成為民進黨噤聲詞

台獨大老辜寬敏日前辭世，過去幾天前往追悼的綠營政要絡繹不絕，但題字留言內容，卻和會場中斗大的「逆風蒼鷹」形成對比。辜老終...

新版援外政策白皮書即將出爐 外交部：顧邦交仍是焦點

外交部預計今年春季推出新版「援外政策白皮書」，外交部次長俞大㵢今天表示，台灣的國際處境特殊，因此在進行國際援助的時候，「...

企業缺人、人口生不如死 勞動力解決不能只靠撒幣聘中高齡

缺工是近年熱門議題， 飯店房務人員人力不足更時有所聞，於此同時，人口結構持續「生不如死」.....。這些事件反映同一趨勢：勞動力缺乏已是不可逆事實。政府雖然看到問題嚴重性，但因缺工議題散見各部會，祭出的手段也停留在加強補助淺層思考，完全沒有意識勞動力結構解決方案必須進行翻天覆地的大改變，從戰略到戰術都得翻新，否則難以應對即將到來的勞動力國安危機。

邱議瑩率團赴日考察東京食品展 不忘爭取台灣加入CPTPP

2023年日本東京食品展今天盛大開幕，立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩率團親自考察，同時安排與日本政府官員、國會議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦