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影／面對南投立委補選失利 朱立倫：負起完全責任

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
國民黨主席朱立倫（中）表示，面對南投立委補選失利身為黨主席會深刻反省檢討，也會負起完全責任。記者侯永全／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，面對南投立委補選失利身為黨主席會深刻反省檢討，也會負起完全責任。記者侯永全／攝影

國民黨在南投立委補選落敗後，主席朱立倫下午首度面對媒體表示，對於南投立委補選失利，身為黨主席會負起完全責任，請大家勿將矛頭指向黨內任何一位同志，面對2024大選，黨內一定要團結，推出最好最強候選人。

三八婦女節前夕，國民黨智庫今天下午舉行「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，由黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩及台北市議員李彥秀等人出席。朱立倫會後針對南投立委補選落敗，首度面對媒體表示，面對選舉失利表達歉意，無論輔選不利或中間過程，身為黨主席會深刻反省檢討，也會負起全部責任，請大家勿將矛頭指向黨內其他同志，幫忙輔選的黨籍縣市長或黨內同志都很辛苦，事後也逐一表達謝意。朱立倫強調，面對接下來的2024國民黨一定要團結，推出最好最強的候選人。

智庫執行長柯志恩表示，相信黨主席會找出最適當的總統候選人，並已經展開協調。目前來說，黨內若有共識，徵召將會是最好的方式。

國民黨智庫下午舉行「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，由黨主席朱立倫（右）、智庫執行長柯志恩、台北市議員李彥秀、新北市議員江怡臻及台北市議員柳采葳出席。記者侯永全／攝影
國民黨智庫下午舉行「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，由黨主席朱立倫（右）、智庫執行長柯志恩、台北市議員李彥秀、新北市議員江怡臻及台北市議員柳采葳出席。記者侯永全／攝影

朱立倫 立委補選 國民黨 柯志恩

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