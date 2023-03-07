民進黨南市黨部設LINE資通平台 建構新戰略迎戰大選

民進黨台南市黨部為打贏2024大選，今天建立與基層黨員溝通的平台LINE群組，期透過此平台訊息交流的機制，讓基層黨員第一手獲知訊息，並破除對手攻勢，為總統大選建構穩固的資通基礎。

台南市黨部主委潘新傳表示，副總統賴清德就任黨主席後，展現強烈意志，主導學倫、黑金改革，扭轉民進黨形象，此次南投補選過程除了全國黨公職團結一心全力輔選，全國各地方黨部主委聯袂到南投為這次選戰兵分多路車隊遊行、掃街、站街頭，終於逆轉15%的落後頹勢，翻轉南投第二選區，再次贏得勝利的果實，為民進黨拿下久違的一勝。

潘新傳表示，目前市黨部最重要的工作就是凝聚傳統民進黨支持者的向心力，建立與基層黨員溝通的平台line群組，期透過此平台訊息交流的機制，將中央即時的政令宣導、澄清假訊息、破除對手認知作戰等，讓廣大基層黨員第一手知道，並廣為流傳，為2024大選建構穩固的資通基礎。

市黨部執行長張孟暉說，3月13日至17日是總統初選登記，20日志24日為立法委員初選登記，黨部已做好萬全準備，並預備在4月舉辦6場「捐血一袋 救人一命 挽起袖子一起來」活動，以及將舉辦一場「DPP姐妹跨世代交流」座談會等前置暖身活動，期望結合社會力為台灣注入一股暖流，讓黨部不單是選舉機器，更要貼近民眾需求，用行動贏回人民的心。