竹市藍營議員「她」退黨 市議會第4政團將誕生

新竹市議會將成立第4個政團，國民黨市議員林慈愛日前正式提出退黨申請，可能投奔「新聯線政團」。國民黨竹市黨部主委李縉穎證實接到退黨申請，表達遺憾、尊重，黨團總召陳慶齡說國民黨團仍是最大黨團，「不會」藍白合，持續扮演好監督角色。

擁有34席議員的新竹市議會目前有國民黨團、民進黨團、時代力量黨團三個次級團體。本屆部分議員為協助市長高虹安施政，先前有意再度組成「新民意問政聯盟」，經內部協調，決以「新聯線政團」全新出發，近日已就定位，準備向議會提出申請。

「新聯線政團」7名成員包含民眾黨議員李國璋、同黨議員宋品瑩、藍營出身但以無黨籍當選的副議長余邦彥與議員陳啓源、無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽，國民黨籍議員林慈愛先前已退出國民黨團運作，近日向國民黨申請退黨，可望加入新聯線政團運作。

據了解，依新竹市議會組織自治條例第34條規定「本會議員依其所屬政黨參加黨團」。余邦彥與陳啓源本屆以無黨籍當選，參加黨團不受限制，林慈愛因具國民黨籍而提出退黨申請，才得以加入民眾黨與無黨籍為主，共7人達標合組的全新政團。

國民黨團總召陳慶齡說，對於失去一個同志感到惋惜，但也尊重林慈愛的決定，會給予祝福。他強調，國民黨團成員11人，在新竹市議會仍是最大黨團，「絕對不會藍白合」，會持續做好監督市府角色繼續打弊，周四將實地場勘兒童探索館等重大工程。

李縉穎表示，一直以來都有掌握林慈愛可能退出國民黨的情形，國民黨從中央到地方都對此事感到遺憾，也有致電了解與關心，由於林退黨的想法堅定，黨部給予尊重，期望未來一起為新竹市發展打拚。至於未來藍營議員布局，市黨部會積極培養年輕一代的優秀人才，進行世代傳承。

林慈愛今天低調證實退黨一事，其餘不願多談。據了解，林慈愛雖然退出國民黨，但絕對不會加入民眾黨，將是以無黨籍身分，加入正在籌備的市議會「新聯線政團」。

民眾黨議員李國璋說，「新聯線政團」已經就定位，這兩天會正式向議會提出申請，新政團宗旨以協助新竹市長高虹安推動市政，在部分議題上也不排除與其他政黨、黨團合作，讓新竹市發展更好，預計3月中正式成立，並舉行黨團會議選出黨團幹部。