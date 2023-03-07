快訊

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳藍營立委提名納戰力值 徐巧芯公開問：我是幾分？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯。本報系資料照／記者蔣永佑攝影
國民黨台北市議員徐巧芯。本報系資料照／記者蔣永佑攝影

國民黨在南投立委補選失利，有媒體報導黨中央開始調整2024立委提名機制，候選人「戰力值」會納為重要參考依據。表態投入黨內初選的北市議員徐巧芯今肯定，黨中央看到戰力對選戰的重要性，直言「現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡」，也問大家她的戰力值大概是幾分？

徐巧芯表態投入黨內2024立委初選，要挑戰現任立委費鴻泰。上個月傳出，藍營要納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，徐當時曾說是「從政以來最傷心的一天」。

據「上報」指出，國民黨主席朱立倫與黨中央已著手調整2024立委提名機制，民調不再是人選提名時的唯一考量，將適度納入候選人「戰力值」，作為提名重要參考依據。

徐巧芯今在臉書說，「很開心黨中央看到戰力對於選戰的重要性，確實，現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡。」

徐表示，雖然不知道屆時怎麼具體納入，但想了一下，她大概可以主動做這些事配合黨中央的策略。包含持續透過直播等新媒體渠道，揭露民進黨執政問題；黨中央或其他候選人有需要，會義務協助空戰；針對未來投入艱困選區的新人，她會主動尋求連線，一起團體作戰，不分你我。

另外，未來會提出新一代的人才培育計畫，領導下個世代繼續向上發展；願意配合黨中央接受「紅軍模式」的靈魂拷問。

最後，徐巧芯也問「不知道大家覺得我的戰力值大概是幾分？」更說自己甚至可以值夜班監督、不睡覺盯緊綠營側翼。

徐巧芯 國民黨 議員

延伸閱讀

遠從澳洲進口高價雞蛋 徐巧芯指1關鍵超怪：台灣不能去這買？

徐巧芯黃捷中空露肚共用1男 她說缺蛋竟被酸「舔蛋」

影／能代表國民黨選立委？徐巧芯問ChatGPT獲「神回應」

真相難明！徐巧芯北檢重新告發陳宗彥涉貪

相關新聞

桃園市議員凌濤接任國民黨智庫副執行長

國民黨智庫今（7）日發布聘任桃園市議員、國民黨前文傳會主委凌濤為副執行長，希望借重其公共行政專業以及地方經驗，讓政策方向...

邱議瑩率團赴日考察東京食品展 不忘爭取台灣加入CPTPP

2023年日本東京食品展今天盛大開幕，立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩率團親自考察，同時安排與日本政府官員、國會議...

王婉諭公布時力黨務新人事 前發言人李兆立出任秘書長

時代力量黨主席王婉諭今天公布新任黨務人事，時代力量前發言人李兆立出任時代力量秘書長，桃園市前議員簡智翔則擔任副秘書長，而...

民進黨南市黨部設LINE資通平台 建構新戰略迎戰大選

民進黨台南市黨部為打贏2024大選，今天建立與基層黨員溝通的平台LINE群組，期透過此平台訊息交流的機制，讓基層黨員第一...

竹市藍營議員「她」退黨 市議會第4政團將誕生

新竹市議會將成立第4個政團，國民黨市議員林慈愛日前正式提出退黨申請，可能投奔「新聯線政團」。國民黨竹市黨部主委李縉穎證實...

疫後特別預算竟有23億輔導農地違章工廠 立委批用納稅錢解套違法

行政院日前通過3800億元的特別預算，擬「還稅於民」普發現金6千元，然而攸關普發民眾現金的特別預算中卻被發現編有23億元，用於輔導農地違章工廠改建。時代力量立委陳椒華批評，這些違章工廠違規在先，還要用人民納稅錢來幫忙輔導改善、協助解套，實在正當性不足，分明縱容。 為解決農地工廠問題，立法院於2019年修正通過「工廠管理輔導法」，以「特定工廠登記」取代臨時工廠登記，除了新增的農地工廠即報即拆，2016年5月20日以前的既存農地工廠，則必須在20年的輔導改善期間內，完成土地、建物的合法化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦