傳藍營立委提名納戰力值 徐巧芯公開問：我是幾分？

國民黨在南投立委補選失利，有媒體報導黨中央開始調整2024立委提名機制，候選人「戰力值」會納為重要參考依據。表態投入黨內初選的北市議員徐巧芯今肯定，黨中央看到戰力對選戰的重要性，直言「現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡」，也問大家她的戰力值大概是幾分？

徐巧芯表態投入黨內2024立委初選，要挑戰現任立委費鴻泰。上個月傳出，藍營要納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，徐當時曾說是「從政以來最傷心的一天」。

據「上報」指出，國民黨主席朱立倫與黨中央已著手調整2024立委提名機制，民調不再是人選提名時的唯一考量，將適度納入候選人「戰力值」，作為提名重要參考依據。

徐巧芯今在臉書說，「很開心黨中央看到戰力對於選戰的重要性，確實，現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡。」

徐表示，雖然不知道屆時怎麼具體納入，但想了一下，她大概可以主動做這些事配合黨中央的策略。包含持續透過直播等新媒體渠道，揭露民進黨執政問題；黨中央或其他候選人有需要，會義務協助空戰；針對未來投入艱困選區的新人，她會主動尋求連線，一起團體作戰，不分你我。

另外，未來會提出新一代的人才培育計畫，領導下個世代繼續向上發展；願意配合黨中央接受「紅軍模式」的靈魂拷問。

最後，徐巧芯也問「不知道大家覺得我的戰力值大概是幾分？」更說自己甚至可以值夜班監督、不睡覺盯緊綠營側翼。