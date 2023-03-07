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蔡英文肯定中國工程師學會 開啟參與新南向建設機會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」，她肯定中國工程師學會近年來積極推動工程產業和全球接軌，為台灣業者打開更廣大市場，開啟更多參與新南向國家工程建設機會。她期盼，政府和民間一起努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展。

蔡總統表示，大家能夠在激烈的競爭中脫穎而出，非常不容易。她也要恭喜台南應用科技大學校長楊正宏，在去年11月當選第73屆理事長。相信中工會在楊正宏的帶領下，不論是公共政策的制定，以及工程人才的培育，都會有更多參與，並且扮演更重要的角色。

蔡總統說，今天，中工會的三位新任會士也在現場，各自專業領域都有非常亮眼的成就。像是楊宗興會士，身為中鼎集團副總裁，他帶領中鼎團隊，完成中油五輕、大潭電廠以及泰國電廠等重大工程，對台灣的建設以及台灣跟國際的交流合作，都有卓越的貢獻。賴建信會士，這幾年來在水利署署長的崗位上全力以赴。帶領水利同仁，辦理了多項重大水利建設以及抗旱措施，努力克服水情挑戰，而且挑戰還在持續中。洪瑞華會士，是陽明交通大學特聘教授，長期致力於光電領域，並且將研發技術移轉給國內各大光電廠。優異的研發能量結合業界的高階技術，能大幅提升台灣產業的國際競爭力。洪瑞華的貢獻就是非常好的典範。

蔡總統表示，今天現場還有來自產官學研各界的「傑出工程師」以及「優秀青年工程師」，都在工程專業領域有傑出表現，提升台灣整體工程品質，也為民眾打造更良好的生活環境，非常值得肯定。她要感謝所有得獎人的努力和貢獻，也謝謝中工會的付出。近年來，中工會積極推動工程產業和全球接軌，為台灣業者打開更廣大的市場，也開啟更多參與新南向國家工程建設的機會。

蔡總統認為，在推動國家工程發展上，各位都是政府的重要夥伴。先前，她交付新內閣團隊四大任務，其中一項就是「持續提升國家基礎建設」。這個目標需要所有得獎人共同貢獻所長。未來，希望在大家的支持之下，政府和民間一起努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展。

團隊 蔡英文 公共政策

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