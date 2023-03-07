邱莉莉涉賄無法被提當選無效 時力黨團請賴清德別雙標

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展涉及賄選弊案遭到起訴，但是卻無法被提起「當選無效」之訴，民進黨主席賴清德處理自家人的賄選不應該雙標，台南地方檢察署更要拿出積極的作為，勿讓台南市從民主聖地變成黑金盛地。

時代力量立法院黨團上午舉行「民主聖地？黑金盛地？拒絕黑金別打假球，別讓民主一再蒙羞」記者會，時代力量黨團副總召陳椒華表示，台南市過去是民主聖地，但是經過民進黨多年的執政，已經變成黑金的故鄉。

陳椒華指出，賴清德過去在擔任台南市長期間，對於時任台南市議會議長李全教的賄選爭議態度相當強硬，他不只認為李全教玷汙民主殿堂，並且數度拒絕進入議會備詢，然而當時參與記者會的秘密證人林志展，現在自己也涉入黑金賄選風波，實在相當諷刺。

陳椒華質疑，民進黨高舉清廉大旗，但是自家人邱莉莉與林志展深陷破壞鄉土的黑金、介入議長賄選案，他們卻只被停權3年，反觀在萊豬進口案違反黨意捍衛全民健康的民進黨立委林淑芬、劉建國及江永昌卻被重重停權1年，甚至還喊出再犯要停權3年。

陳椒華呼籲，賴清德應該要用對待李全教的標準處理這次的賄選案，而涉案的邱莉莉與林志展應該要知所進退，主動辭去議長及副議長的職務。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，依據現行法規規定，只有在參選公職人員選舉時有買票賄選等情事，才可以提起所謂的「當選無效之訴」，如果是議會的正副議長選舉、鄉鎮市民代表正副主席選舉，即使有賄選或暴力介入選舉的情況，沒有明文規定可以提起「當選無效之訴」。

王婉諭說，時代力量黨團上周已經送出「公職人員選舉罷免法」條文修正草案，修法重點除了將正副議長、正副主席納入規範，更明確將行賄要求不參選、賄選買票或暴力脅迫影響投票權行使的樣態都納入，以因應長期民意代表機關正副首長的選舉亂象。

王婉諭認為，賴清德應該以高標準檢視這次的事件，不要辜負台南市民過去對於本土政黨的支持與期待、讓人覺得民進黨的改革只是打假球，同時呼籲民進黨團排黑不能做半套，更不能有雙重標準，請執政黨一起支持時代力量黨團提出的修正草案。

邱顯智說，面對涉及黑金賄選的邱莉莉與林志展，請台南地檢署展現檢察機關剛正不阿的魄力，儘速向行政法院對邱莉莉和林志展提起確認法律關係不存在之訴，「國人都在看，別讓民主聖地台南市，變成黑金盛地」。