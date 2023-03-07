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傳蔡總統麥卡錫會晤移師美國 民進黨團樂觀其成盼成行

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國眾議院議長麥卡錫。法新社
美國眾議院議長麥卡錫。法新社

英國媒體「金融時報」指出，美國眾議院議長麥卡錫計畫4月初在加州會晤總統蔡英文，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，這對台灣及國際看台美的關係來說都是正面訊息，民進黨團樂觀其成，希望能夠成行。

外國媒體「金融時報」（Financial Times）昨天報導，麥卡錫已經跟蔡總統達成共識，兩人預計4月在美國加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

鄭運鵬上午在立法院接受媒體聯訪時表示，麥卡錫上任美國眾議院議長後，就有很多訊息聲稱他有可能來到台灣，而麥卡錫如果要來台灣，「我們都歡迎」，如果蔡總統出訪美國與麥卡錫碰面，這也是很好的安排。

鄭運鵬指出，如果蔡總統的出訪行程過境美國，這對台灣或者國際看台美的關係也好，都是正面訊息，民進黨團樂觀其成，希望能夠真的成行。

鄭運鵬也說，只要台灣跟美國或其他友邦碰面，中國一定都會有動作，但是如果每次都要顧慮到中國，台灣什麼事情都不用做。

鄭運鵬認為，中國不應該介入台灣與世界各國任何對等的往來，「如果害怕中國壓力，讓全世界不敢跟台灣往來，這才是最可怕的」，全世界現在都樂於與台灣有官方正式往來，甚至是與國會、政府的往來，這些都應該值得鼓勵，而且對台灣絕對有利。

民進黨立委王定宇受訪時則表示，台美雙方從以往到現在的默契，要等官方確認後才能證實和評論，但是這件事情有個基本鐵律，就是美國政要有完全的自由和權利，選擇任何的時間與方式拜訪台灣。

王定宇批評，中國老是用武力或干擾方式，影響台灣對外的關係，特別是在台美關係，而台灣跟美國有基本默契，不能讓中國用威脅或經濟的方式影響台美之間的互動方式，如果縱容等於是鼓勵中國食髓知味、變本加厲，不利於台灣或台美穩定。

王定宇表示，有關蔡總統是否會拜訪美國，這件事情就靜待證實，但是台美已經達到史上最好的關係，這點是毋庸置疑。

美國 鄭運鵬 麥卡錫

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