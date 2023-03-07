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議長選舉黑幕重重 時力籲修法納管

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量7日呼籲台南地檢署積極偵辦正副議長賄選案，民進黨也應該開除涉嫌賄選的邱莉莉與林志展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量7日呼籲台南地檢署積極偵辦正副議長賄選案，民進黨也應該開除涉嫌賄選的邱莉莉與林志展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「議長選舉不在現行《選罷法》的賄選範圍內，應修法加入，遏止議長賄選歪風！」時代力量立委陳椒華表示，從88顆子彈槍擊案、學甲爐碴案，都可看出議長選舉對台灣民主的影響，呼籲賴清德比照李全教模式處理；同黨立委王婉諭也指出，《選罷法》應該納入議長選舉，才能遏止黑道滲透台灣地方政治。

議長賄選敗壞政治

陳椒華表示，從學甲爐碴掩埋案、88顆子彈槍擊案與台南光電開發，還有台南市正副議長賄選案來看，她認為背後最大的金主就是郭再欽，還有黑金的氾濫。她說，賴清德當初在國民黨籍議長李全教涉嫌賄選時不願進入議會，還召開記者會表態要抵制黑金，如今邱莉莉、林志展涉嫌賄選，卻只有停權3年，顯然是雙重標準。

「賄選難道可以跟跑票比？」陳椒華質疑，在萊豬進口表決時，民進黨立委林淑芬、劉建國與江永昌因跑票而被民進黨停權1年，甚至還要擴大處罰，這樣為民著想的立委，處罰卻與賄選的正副議長差不多，呼籲民進黨主席賴清德不要雙標，應開除賄選議員，而台南地檢署也要積極偵辦相關案件。

選罷法應納管

王婉諭指出，正副議長賄選在現行《選罷法》第120條中並未規範，才會導致這些亂象，且不分藍綠都有黑道介入議長選舉的狀況，使台灣民主蒙羞，因此他們也將《選罷法》修正草案送入委員會，希望在議會正副議長選舉中，對其他議員賄選、不參選、買票等行為，檢察官等人可在90日內提起當選無效的訴訟。

時代力量立委邱顯智也說，其實根據最高行政法院109年度第184號裁示，如果地方選舉發生類似狀況，可以依照《行政訴訟法》第11條，先提出議會與正副議長之間法律關係不存在的訴訟，若訴訟通過，正副議長將無法就任，之後再處理賄選的部分。他呼籲台南地檢署提起行政訴訟，不讓黑金議員繼續擔任議長。

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賄選 選罷法

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