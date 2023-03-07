經典賽節目單印「台灣」被禁傷球迷感情 陳建仁：確實

世界棒球經典賽明在台中洲際棒球場開打。民進黨立委張廖萬堅今在立法院質疑，我國轉播單位愛爾達電視台，在宣傳單秀出「台灣」名稱和國旗，竟被禁止在台灣主辦的球場散發，根本不合理，也太傷球迷的感情。行政院長陳建仁答詢時表示「確實」；教育部長潘文忠表示，全力支持球迷帶國旗在觀眾席為選手加油。

陳建仁今天率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。他在答覆張廖萬堅質詢時表示，自己也是棒球迷，不過明天開幕賽，會由副總統賴清德出席。

張廖萬堅指出，這次負責轉播WBC比賽的愛爾達電視製作一份節目單，其中，在中華隊出賽的4場賽事，只不過標註「台灣」與國旗，卻被主辦單位禁止進入比賽場地發給球迷。主辦單位要遵循奧會模式，為選手出賽權益，即使有爭議就算了；但這種商業宣傳活動，在主辦國為何會被限制？2013年台灣隊出戰時，球迷擺出超大國旗，難道也不能進去？

潘文忠答詢表示，經典賽是國際矚目的賽事，主辦單位包括國際棒聯會有協議，定位以奧會模式辦理的概念。依奧會模式，官方限制的大會文件、手冊、文件資料包括廣播，他們已和主辦單位表達，在台灣辦比賽，球迷要帶國旗在觀眾席為選手加油，相關宣傳品「我們一定要全力支持。」