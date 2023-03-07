桃園市議員凌濤接任國民黨智庫副執行長

國民黨智庫今（7）日發布聘任桃園市議員、國民黨前文傳會主委凌濤為副執行長，希望借重其公共行政專業以及地方經驗，讓政策方向更貼近民情。

智庫表示，凌濤是美國康乃爾大學公共行政碩士，熟悉政策規劃及行為經濟學相關領域，並曾於新北市政府民政局任職，實際參與新北政策之研討與執行。

智庫表示，在去年九合一大選當中，他擔任桃園市競選總部的發言人，參與政策討論，與張善政團隊共同研議如「1280月票」等跨區域計畫；與同黨議員甫上任在第001號公文就推動「代理教師全聘期」，獲得張市府全力支持，而後各縣市跟進，對政策掌握及敏感度皆高。

智庫表示，面對即將到來的2024中央公職人員選舉，國家政策研究基金會就能源、產業、教育等各項政策領域進行準備，盼能借重其長才，提供更完善而全面的政策規劃建議供各界參考。