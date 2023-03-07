批「全動法下架」是欺騙 藍委：公告完成、下次直接修

國防部預告修「全民防衛動員準備法」惹議，行政院長陳建仁日前宣布，草案公告後會下架，待蒐集各界意見及整合後再考慮是否修法。國民黨立委林為洲今批評，說「下架」是欺騙人民，「全動法」還是完成了公告程序，將來再推草案就是直接送進立法院，以民進黨的國會多數慣例，「要過（指修法）很快就過了」。

林為洲今在立法院舉行記者會表示，陳建仁說下架，但事實上修法完全沒停止，因為按照程序，法規命令等修法，草案出來後要預公告60天，這次行政院「偷吃步」，以例外條款讓「全動法」縮短公告期到14天，事實上公告已經完成，下次修就不用再公告。

林為洲指出，他昨也特別問國防部，國防部明確說公告沒有停下，「還拜託我不要開記者會」。林為洲表示，法律上根本沒有「下架」這項，為符合民意、有充足討論，要求政府撤銷「全動法」的公告，下次若要修法，就要重新公告60天，依法定程序進行。

林為洲也表示，依法公告期60天，除非有情況急迫顯然無法事先公告周知、情況特殊有定較短期間之必要者，但國防部是以「為完備動員緊急應變機制，保障人民權益及維護國家安全」為理由縮短公告期，跟兩項例外規範一點關係都沒有，顯然是偷吃步。

林為洲更批評，「全動法」被質疑最大處，就是現行動員法規，不會動員到後備軍人以外人士，「全動法」卻可在準備期，就將役期外學生調查造冊，形同動員學生，另在「平時」非戰時的準備期，還可以管制媒體輿論等，既擴大範圍又延長時間到戰前準備期，這麼重大有關人民權利的修法，現在卻在抗議聲中通過準備期。

林為洲強調，如不撤銷公告期，將來政院再把「全動法」送進立法院，在民進黨多數下，要過就會很快地過，現根本就是「還在騙」，騙外界、媒體和輿論。