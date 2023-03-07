國防院所長談賴清德參選高下立判 邱國正：絕對不合宜

國防安全研究院國安所所長沈明室日前接受節目專訪，大談民進黨主席賴清德在2024年的總統大選勝算很高，國防部長邱國正今天表示，國防院跟國防部互不隸屬，「他沒有必要跟我們告知」，但是行政中立是國軍的常規，因此國防部事後有向國防院表達不宜。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委李德維質詢時指出，沈明室上個月接受媒體人廖筱君的專訪，他當時在網路節目中公開表示，賴清德參選2024年總統大選的勝算很高，辯論還會因為口才及國政的熟悉程度，「馬上就高下立判」。

李德維質疑，沈明室身為國防部所屬機構的人員，竟然可以隨意地接受新聞媒體專訪，而且沈明室還曾經為民間團體「黑熊學院」拍攝行銷廣告，姑且不論他的訪談內容，請問這樣的行為是否適合。

邱國正指出，這件事情發生在今年2月16日，沈明室當時接受網路節目訪問，相關片段後來被人家引用，國防院不是國防部的隸屬單位，所以他沒有事先向國防部報告，但是這種行為絕對不合宜。

邱國正說，國防院確實是接受國防部的補助運作，按照相關程序來講，「他沒有必要跟我們告知」，但是國防部事後有向國防院表達不宜，因為行政中立是國軍的常規，「我們有指正他」。

李德維還提及，邱國正昨天立法院備詢時說，中共動武的態勢比以前強烈，正在等待師出有名，而且國軍跟美國正在談要把相關彈藥放到台灣，陳建仁表示，這件事情還在研議的過程當中，所以並沒有具體的方案。

邱國正則說，中共想要師出有名，必須要有合理的藉口，「現在中共要找任何理由，對他來講好像都振振有詞」，但是在台灣聽起來完全不合理，因為我們有自己的尊嚴與民主的制度，「哪怕我們有外交的作為，或者有外賓來，他都認為我們逾越了規矩，完全不能接受」。