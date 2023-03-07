聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁拜會日本自民黨核心幹部 感謝力挺台灣
高雄市長陳其邁率團訪日第3天，今早拜會自民黨核心幹部政調會長萩生田光一。陳其邁指出，萩生田會長多次力挺台灣，可說是台灣非常重量級的堅定友人，藉由拜會鞏固台日夥伴關係。
市府指出，眾議院議員萩生田光一擔任自民黨「黨三役」之一的政務調查會會長，今早市長陳其邁、立委邱議瑩，以及議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋等人一同前往自民黨總部。政務調查會長萩生田光一親自接待，另有自民黨青年局長鈴木憲和、自民黨青年局國際部長中曽根康隆等眾議員在場作陪。
陳其邁以「羈絆」來形容台日之間的緊密關係，並指出，不論是抗疫或地震，台日雙方總是互相伸出援手。陳其邁說，萩生田會長去年12月來台參與「台日關係永續論壇」，當時重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，讓台灣人印象非常深刻，台海的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。
萩生田光一說，高雄市與八王子市2006年締結為友好城市，跟陳其邁見面就是見到親戚一樣親切。此外，去年12月訪台見到非常多台灣友人，深刻感受到台灣與日本之間的友好情誼，日本和台灣共享民主法治價值，彼此之間是不可或缺的夥伴關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言