陳其邁拜會日本自民黨核心幹部 感謝力挺台灣

高雄市長陳其邁率團訪日第3天，今早拜會自民黨核心幹部政調會長萩生田光一。陳其邁指出，萩生田會長多次力挺台灣，可說是台灣非常重量級的堅定友人，藉由拜會鞏固台日夥伴關係。

市府指出，眾議院議員萩生田光一擔任自民黨「黨三役」之一的政務調查會會長，今早市長陳其邁、立委邱議瑩，以及議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋等人一同前往自民黨總部。政務調查會長萩生田光一親自接待，另有自民黨青年局長鈴木憲和、自民黨青年局國際部長中曽根康隆等眾議員在場作陪。

陳其邁以「羈絆」來形容台日之間的緊密關係，並指出，不論是抗疫或地震，台日雙方總是互相伸出援手。陳其邁說，萩生田會長去年12月來台參與「台日關係永續論壇」，當時重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，讓台灣人印象非常深刻，台海的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。