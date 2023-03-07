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蔡英文將提新大法官 審薦小組由賴清德當召集人

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報資料照片
民進黨主席賴清德。本報資料照片

總統府今天表示，蔡英文總統已核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。

總統府發言人林聿禪表示，現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，總統將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，並預計於立法院本會期咨請同意後任命。

林聿禪表示，為進行提名作業，蔡總統已核定112年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘賴副總統清德、司法院前院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝6人為提名審薦小組委員，並指請賴清德擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人。

林聿禪說，提名審薦小組負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，並訂於3月8日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞、函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推薦、自薦大法官候選人。

大法官 司法院 總統府發言人

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