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曾批日媒「放他Ｘ的屁」馮世寬：至少我講的話它聽到了

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
日經新聞報導指台灣有9成軍官退伍後赴中國大陸賣情報牟利，日經新聞今刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，對造成困擾表達遺憾。退輔會主委馮世寬表示，「這個我就不評論了，至少我講的話它聽到了」。圖／聯合報系資料照
日經新聞報導指台灣有9成軍官退伍後赴中國大陸賣情報牟利，日經新聞今刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，對造成困擾表達遺憾。退輔會主委馮世寬表示，「這個我就不評論了，至少我講的話它聽到了」。圖／聯合報系資料照

日經新聞報導指台灣有9成軍官退伍後赴中國大陸賣情報牟利，日經新聞今刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，對造成困擾表達遺憾。退輔會主委馮世寬表示，「這個我就不評論了，至少我講的話它聽到了」。

日經日前報導，高達9成的台灣軍官，退役後前往大陸，以提供國軍情報換取金錢，報導並提到，國軍幹部仍以「外省人」居多。這則報導在台灣引發軒然大波，馮世寬日前受訪怒批，日經報導「胡說八道」，並在立法院外交及國防委員會答詢時爆粗口，「放他Ｘ的屁」。

日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場，並對造成困擾表達遺憾。馮世寬今早列席立法院總質詢前接受媒體訪問表示，「這個我就不評論了，至少我講的話它聽到了」。

國防部長邱國正則說，他還沒有看到日經新聞的聲明，但外交部長吳釗燮上午向他提到，外交部已向日經反應。

至於國民黨立委吳斯懷建議，如果日方不道歉就應暫時停止台日軍事交流。邱國正表示，先等他看到日經聲明的內容再做決定，現在他還沒有看到。

日經今天的聲明指說明受訪者意見及立場，不代表日本經濟新聞社立場。對此邱國正說，「這是責任問題」，不能推給個人的意見表達，又說沒意見，假如日經新聞沒有這方面的概念，他是覺得蠻奇怪。

邱國正 馮世寬 日本經濟

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