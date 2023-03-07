影／不滿日媒抹黑 退伍軍人嗆「總統豈不是共諜頭子」

日本媒體報導「台灣九成退伍軍官是共諜」引發高雄退役軍人不滿，一群陸軍官校專修班校友會成員今早前往日本交流協會高雄事務所抗議，眾人不滿蔡英文總統僅以「遺憾」兩字回應，呼籲全台退伍軍人都要站出來，日方若不道歉，抗議活動將會串連各地延續下去。因日本交流協會以民間組織為由，拒絕接受陳情，抗議人士改交物業公司轉達意見。

退伍團體今早發動兩場抗議活動，第一場是前往日本交流協會位於和平一路的高雄事務所遞交抗議書，第二場轉往立委劉世芳服務處。第一場活動抗議者不到十人，不過40名以上員警在場維護治安，擔心擦槍走火。

活動領導人、陸軍官校專修班校友會41期會長黃正忠指出，誠如退輔會主委馮世寬所言「士可殺，不可辱」，日方這種說法讓全台退伍軍人感到悲痛、沉痛，榮譽是軍人的第二生命，政府目前卻僅馮主委出面譴責，總統蔡英文是三軍統帥，「若我們九成以上是通匪，總統豈不是成了匪諜頭子？」，總統僅說遺憾，這樣我們絕對不能接受，今日遞交抗議書後，日方當事人若不道歉，將去總統府、立法院等地，串聯各縣市繼續抗議下去。

「我們今天要在這裡發出怒吼、討回公道！」抗議人士強調，軍人可以為國家犧牲生命，今天嗆穿軍服的人可以嗎？依據日媒說法，他們也合理懷疑在台日本人及日裔可能是日諜，呼籲全國的退伍軍人站出來捍衛名譽。