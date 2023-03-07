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立委建議政府當面要求企業加薪 陳建仁：我會跟他們講

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁上午出席立法院備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁上午出席立法院備詢。記者葉信菉／攝影

民進黨立委郭國文今天質詢時表示，工商團體很少主動幫勞工加薪，希望行政院能夠當面要求他們加薪，行政院長陳建仁答詢時回應，企業必須善盡社會責任，特別是改善員工的低薪狀況，「我很樂意向工商團體呼籲，有些工商團體會來見我，我一定會跟他們講」。

陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，郭國文質詢時提及，就他個人的理解，每次行政院長、總統在接見工商團體的時候，「不是要水要電就是要土地，東要西要什麼都要」，但是就是很少主動幫勞工加薪，希望號稱「溫暖內閣」的陳建仁給勞工多一點溫暖。

郭國文舉例，日本前首相安倍晉三在世的時候，他經常要求工商團體的老闆加薪，而且還親自打電話給他們，公開呼籲工商團體加薪，但是我國很少看到政府官員要求企業加薪，詢問陳建仁上任之後能否創下首例。

陳建仁表示，委員的建議相當好，企業確實要善盡社會責任、改善員工的工作環境，特別是勞工低薪的部分，「我很樂意向工商團體呼籲，希望大家幫忙勞工朋友加薪」。

郭國文說，台灣的實質薪資正在下降，即便我國的經濟成長率超過6%，但是勞工完全沒有享受到成果，這幾年完全沒有感受到，行政院是否還有其他做法，甚至由陳建仁本人親自打電話給工商團體。

陳建仁回應，「有些工商團體會來見我，我一定會跟他們講」，他會努力跟幾個工商團體進行溝通，同時跟勞動部長許銘春一起來努力。

郭國文強調，台灣在高通膨、高物價的情況之下，低薪資的痛苦已經非常久，麻煩政府給勞工朋友更多的溫度，陳建仁則說，「好我們來努力」。

陳建仁 郭國文 行政院

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