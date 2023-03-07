陸客來台我方已讀不回？邱太三：對方應把政治因素去除

陸客來台旅遊遲未開放，日前有媒體報導，旅遊業者認為，陸方非常支持恢復兩岸旅遊，陸委會卻「已讀不回」。對此陸委會主委邱太三今天表示，大家要去回顧一下，陸方在2019年7月31日開始，把大陸到台灣來的自由行停掉了，「他們也說這是政治的因素」，他認為，陸方應先把政治因素去除掉。

旅遊業者日前組團赴大陸拜會涉台單位，返台後強調，陸方非常支持恢復兩岸旅遊，但陸委會遲遲不肯回應。邱太三今天赴立法院備質詢前受訪表示，陸方在2019年7月31日開始，把大陸到台灣來的自由行停掉了，他們也說這是政治的因素，「我想可能是對方，應該要把政治的因素去除掉吧」。

邱太三表示，特別是在上個月陸方開放20個國家和地區可以出來，但是也沒有台灣。至於恢復直航的部分，邱太三說，相關單位都持續的在開會，希望越快有消息再報告。

大陸國務院總理李克強昨發表進行任內最後一次政府工作報告時重申，堅持一個中國原則和九二共識以及反獨促統。邱太三表示，昨天行政院長陳建仁院長都已經提出過了，「4個堅持」是台灣最大共識，希望陸方審慎看待台灣人民的最大共識，才有助於兩岸交流。