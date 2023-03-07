翁達瑞指論文自我抄襲不起訴 柯志恩：對司法感到失望

國民黨智庫執行長柯志恩去年競選高雄市長時，遭匿名臉書「翁達瑞」指控論文抄襲。柯志恩今天在臉書表示，檢察官以「法律要件不符」不起訴，讓她對於台灣司法無法對惡意毀人聲譽者予以警告、懲罰，以及學術倫理和名譽無法得到公正的裁定和合理的保護感到失望。

柯志恩表示，汙衊她的論文「自我抄襲、一稿兩投」，選舉期間她不想隨小人起舞，由國民黨代為提出告訴，昨檢察官以「法律要件不符」不起訴，對於台灣司法無法對惡意毀人聲譽者予以警告、懲罰，讓她最重視的學術倫理和名譽得到公正的裁定和合理的保護，深感遺憾與失望，也讓她失去藉由法律獲得公道的機會。

柯志恩說，「不起訴」的結果讓「翁達瑞」食髓知味、更加猖狂張楊，再度曲解法律，如小丑般繼續搭台唱戲、含血噴人，她已委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、移花接木、混淆視聽。她不希望濫用寶貴的司法資源，然一旦對她的人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮。