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張亞中要民調納黨員 指難道女生要嫁人要家屬全民調？
孫文學校總校長在今年1月11日宣布參加國民黨2024總統初選，並多次呼籲黨中央要有公平、公正的初選。今天張亞中再度舉行記者會，提出「真金制度」，強調國民黨的初選有兩個重點：制度必要、勝選為要，並呼籲有意願參與2024的黨內之士，必須要主動表達承擔意願。
張亞中表示，公開甄選制度要包括三個部分，第一，參選人要主動表達為國家承擔的意願，主動登記參選，並承諾無論結果如何都會團結；第二，理念政見的說明，接受提問機制，讓國人瞭解其理念和政策；第三，黨員要參與決定，初選結果必須交由黨員和全民決定，非少數人的逆勢操作決定。
張亞中表示，黨員毫無疑問是黨的主體，每年都有交黨費，應該在黨提名總統有參與的權利。而且黨員對黨有深切的影響，如果只採取全民調，長久下來國民黨就會失去理念和論述。如果今天一個女孩要嫁人，是要家屬來做全民調，女主角都沒有發言的權利嗎？
張亞中強調，經過這三個階段的候選人，才是真金，才是真正國民黨的候選人，也才能夠服眾和凝聚出真正的團結力量。
不過，張亞中也說，在國民黨經過初選提名候選人後，如果黨中央認為還有更強的人選，不管任何時間，甚至在中選會登記之前，他願意讓黨中央再一次甄選；對於是否要共推候選人，他認為要對方同意，黨中央要同意，以及國民黨初選通過的候選人要同意。
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