總統訪美會麥卡錫外媒獨家報導 外交部仍不說明

外媒「金融時報」報導，蔡英文總統4月將訪問美國，並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤。外交部長吳釗燮今天立法院備詢時仍未鬆口，僅說元首外交是外交部非常重要工作的一環，在還未安排完成前，不會對外說明。

英國「金融時報」昨天報導指出，蔡總統已說服美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤，而不是在台北，避免陸方的強烈反彈。

行政院長陳建仁今率領部會首長赴立法院施政報告並備質詢，相關報導引發立委關注。民眾黨立委邱臣遠質詢時詢問，蔡總統是否將訪問美國，並在加州雷根圖書館發表演說？國民黨立委林思銘質詢也問，總統是否會與麥卡錫在加州會晤？

吳釗燮答詢表示，元首外交是外交部非常重要工作的一環，外交部也會認真的來考慮，安排最好的總統出訪，目前還沒有任何確切規畫及安排前，不適合對外說明，「如果有的話，我們一定會來報告」。

國民黨立委林思銘詢問，是否會取消麥卡錫來台訪問，避免兩岸緊張情勢提高？吳釗燮表示，這個說法不太確實，在中國威脅下，外交部的作為是要團結更多關心台海和平穩定的友人，「若國際友人要給予台灣高度支持，我們只有歡迎。」